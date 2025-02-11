Разврат или искусство? Кому в России нужны однополые танцы фигуристов

Что же насчет потенциальной пары Пападакис/Хаббелл? Во-первых, имеются большие сомнения, что во всем многообразии человеческой культуры найдется так уж много тем для отображения конкретно этой пары. Даже сейчас, в нынешнем своем виде, хореография фигуристок изобилует элементами классических «юбок» и «брюк». Та самая любовная линия, от которой, кстати, Пападакис со своим партнером Сизероном периодически очень даже виртуозно отходила, непроизвольно прорывается в постановки двух девушек. Вряд ли это осознанный выбор — скорее непонимание того, а что же, собственно, выражать в выступлениях. Возможно, непонимание временное — и тем не менее говорить о создании дисциплины, в которой оба символа пока не знают до конца, что именно им катать, на данный момент кажется преждевременным.