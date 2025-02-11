Разврат или искусство? Кому в России нужны однополые танцы фигуристов

«Гейши были сначала мужчины…»
Олимпийские чемпионки Мэддисон Хаббелл и Габриэлла Пападакис выступили с совместным номером в рамках шоу Art On Ice, образовав первую в мире фигурного катания однополую танцевальную пару. Американка и француженка вынашивали идею совместных выступлений в паре несколько лет. Ещё во времена активной карьеры, когда Мэддисон танцевала с Закари Донохью, а Габриэлла громила весь танцевальный мир с Гийомом Сизероном, они разрабатывали концепт того, как будут выглядеть однополые танцы на льду.
Сейчас уже сказать трудно, но итог мы все видим — на недавно завершившемся туре крупнейшего международного ледового шоу Art On Ice они представили первый совместный номер. А ещё чуть ранее объявили, что эта практика станет регулярной. Пока — в рамках шоу, а дальше — кто знает?
Естественно, перфоманс спровоцировал резонанс. Однополые дуэты — гроза традиционных ценностей и радость нетрадиционных — заполонили информпространство и стали важнейшей темой для обсуждения. И что самое интересное — если отмести в сторону наиболее радикальные высказывания и оставить нейтральные, в большинстве своем известные в фигурном катании люди не то чтобы против появления в танцах новой дисциплины. К примеру, ничего плохого в этом не увидели такие легенды, как Ирина Роднина и Татьяна Навка — правда, последняя отметила, что все будет хорошо, если участники не выйдут за рамки дозволенного.
«С точки зрения традиционных ценностей и христианской морали это может вызывать вопросы, — сказала Навка РИА Новости. — Однако аналогичные парные выступления мужчин существуют в спортивной гимнастике и акробатике. Ключевым моментом является представление номеров: если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет? Например, в наших шоу существуют мужские акробатические пары, в основном они работают в юмористическом жанре».
Для Ирины Родниной идея и вовсе показалась любопытной. «Это может быть интересно, — сказала она “Матч ТВ”. — Почему нет? У нас же пляшет четверка лебедей. Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть. Я видела, как катаются две женщины, это было красиво. Другой вопрос — какие будут правила. Любые правила можно переработать и “передумать”. Идут различные варианты, как заинтересовать фигурное катание новыми направлениями. Как в свое время возникло синхронное катание».
Но так или иначе отклик был скорее положительный, чем отрицательный. Хотя и противоположные голоса звучали, причем даже из недавнего прошлого. К примеру, известный танцевальный тренер Алексей Горшков в летнем интервью РИА Новости высказывался по теме следующим образом:
«Они сейчас придумали одиночные танцы, к примеру — что хорошо, с одной стороны, а с другой, они там настолько сильно выпячивают эту историю… Они думают, что это очень свежо и круто. Но на самом-то деле в театрах это давным-давно обыграно, не ново уже. Гейши были сначала мужчины, потом женщины. Да и потом, думаю, рано или поздно все вернется к истокам. Как Сергей Петухов всегда говорит: “Должна быть ярко выраженная “Юбка” и ярко выраженные “Брюки”.
В выражении про брюки и юбки — конфликт текущей однополой истории с классической российской концепцией танцев на льду. История мужчины и женщины, непреложная и доминирующая в творческом плане, сопровождает программы не первое десятилетие. Некий абстракт, безусловно, тоже присутствует — к примеру, в этом сезоне наша танцевальная пара Дарья Дрожжина/Иван Тельнов катают произвольную программу в образах дедушки и внучки. Но, во-первых, исключения лишь подчёркивают правило. А во-вторых, даже тут брюки и юбка — неотъемлемый элемент.
Пахомова/Горшков тоже были новаторами
Хотя на самом деле в этой фразе содержится не только идеологический подтекст, но и самый что ни на есть творческий. Оправданность появления новой дисциплины — в данном случае ключевой подтекст, определяющий направление дискуссии. Когда Людмила Пахомова/Александр Горшков танцевали свою «Кумпарситу», это было одновременно и новаторски, и актуально для многих. Они были символом красоты и большого творческого потенциала танцев на льду, оставаясь при этом не единичной вспышкой.
Что же насчет потенциальной пары Пападакис/Хаббелл? Во-первых, имеются большие сомнения, что во всем многообразии человеческой культуры найдется так уж много тем для отображения конкретно этой пары. Даже сейчас, в нынешнем своем виде, хореография фигуристок изобилует элементами классических «юбок» и «брюк». Та самая любовная линия, от которой, кстати, Пападакис со своим партнером Сизероном периодически очень даже виртуозно отходила, непроизвольно прорывается в постановки двух девушек. Вряд ли это осознанный выбор — скорее непонимание того, а что же, собственно, выражать в выступлениях. Возможно, непонимание временное — и тем не менее говорить о создании дисциплины, в которой оба символа пока не знают до конца, что именно им катать, на данный момент кажется преждевременным.
Кроме того, в данном случае актуален и вопрос массовости. Да, потенциально однополые танцы могли бы стать для кого-то выходом. К примеру, среднее соотношение партнерш к партнерам в этом виде спорта можно примерно посчитать как пять к одному — соответственно подавляющее большинство девушек-фигуристок остаются тут не у дел.
Существование соревнований в танцевальных дуэтах, состоящих из одних только девушек, могло бы продлить множество карьер. Но зачем? Пока нет ощущения, что с коммерческой точки зрения подобный вид соревнований может быть актуален. Как следствие высока вероятность, что недостаток финансирования все равно будет убивать карьеры, и дополнительные вливания в этом отношении окажутся каплей в море.
Также нельзя забывать и о другом моменте — чисто физиологическом. Когда ISU выносил решение по поднятии возрастного ценза, одним из ключевых аргументов была забота о здоровье юных спортсменов. Но что же насчет спортсменов взрослых? Широко известно, что девушкам в определенный период в течение месяца не рекомендуется перегружаться физически, но в то же время специфика танцев обязывает исполнять поддержки. То есть одна из девушек в любом случае может оказаться в зоне риска.
А раз так, тогда зачем это все? Пожалуй, это ключевой вопрос в данной ситуации, однозначный ответ на который на данный момент дать не получается. В рамках шоу-формата, одноразовой акции без значительного продолжения — безусловно, тема интересна. Однако страх масштабной однополой экспансии сейчас уж точно беспочвенен. Он не имеет творческой подоплеки, финансово непривлекателен и не имеет массовости. Кроме Хаббелл/Пападакис не существует ни одной однополой пары, которая всерьез бы готовилась к каким-либо соревнованиям.
Поэтому на данный момент тему, кажется, можно с чистой совестью закрывать.
Влад Жуков