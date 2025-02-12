Семилетняя фигуристка рассказала «СЭ» о насилии со стороны тренера

Лиза: — Когда я не умела прыгать аксель, а учила, мне тренер сказал: «Не прыгнешь аксель — родители тебя сдадут в детдом». Уже в Питере на сборах было такое: к нам приехал этот Иван Борисович, и с первого дня началось… Всех выгнали со льда, меня заставили, как всех, делать «восьмерки» и подсечки назад. Но мне нужно было постараться больше. У меня на тот момент был ушиб бедра, потом он подтвердился, я потом на пробежке рыдала и хромала.