Семилетняя фигуристка рассказала «СЭ» о насилии со стороны тренера

Маша: — Все начиналось с конфеток, потом перешли на чехлы. Еще у него (Калистратова. — Прим. «СЭ») была резиновая ладошка, которой туда-сюда махал, и нас ею били. Это больнее, чем чехол.
Потом мы учились прыгать всякие двойные — за каждый плохой раз нас били чехлом по тому месту, где ты не исправила ошибку. Когда я делала аксель с места, мне говорили, что, если я не подтяну ногу, меня ударят зубцом по ноге. Другая девочка в группе, не сестра, однажды не прыгнула дупель — и ее правда ударили зубцом по ноге.
Лиза: — Когда я не умела прыгать аксель, а учила, мне тренер сказал: «Не прыгнешь аксель — родители тебя сдадут в детдом». Уже в Питере на сборах было такое: к нам приехал этот Иван Борисович, и с первого дня началось… Всех выгнали со льда, меня заставили, как всех, делать «восьмерки» и подсечки назад. Но мне нужно было постараться больше. У меня на тот момент был ушиб бедра, потом он подтвердился, я потом на пробежке рыдала и хромала.
Маша: — Ее заставили делать на скорости! В Лизу кидались шинами, чтобы она не сбавляла скорость. Один раз в лезвие попало.
Лиза: — Это только мешало. Я только снижала скорость. А еще потом, когда у нас было ОФП и я хромала, Иван Борисович говорил: «Фу, Лиза старушка».
Маша: — Еще как-то мы всей группой стояли на тренировке, Иван Борисович заставил Лизу плакать, а потом говорит: «Давай скажем маме: купи водички». И подставил телефон.
Лиза: — Светлана Борисовна ногти о мою попу сломала. (Улыбается.) У нее вот такие ногти (судя по фотографиям, и правда длинные. — Прим. «СЭ»), и она всех за попу ими хватала, кто не старался, по ее словам.
Автор: Дмитрий Кузнецов