Узбекистан завоевал первое золото на Азиаде-2025

В данной дисциплине было заявлено всего 6 пар участников. По итогам короткой программы лидерство захватил дуэт из Узбекистана — Екатерина Гейнич и Дмитрий Чигирев за свой прокат получили 64,55 балла.
По итогам произвольной программы представители Узбекистана стали вторыми (111, 88), пропустив вперед себя пару из Северной Кореи (112,20).
Тем не менее, по сумме двух программ Гейнич и Чигирев заняли итоговое первое место.
Это первое золото для Узбекистана на Азиаде-2025 и первое в фигурном катании.
Последний раз Узбекистан выигрывал золото зимних Азиатских игр в 1999 году.