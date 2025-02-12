«Для профессионала все идет в плюс». Плющенко-младший — о занятости в шоу, хейте и отборе на чемпионат России

— Спасибо большое! Я очень рад, конечно, и очень благодарен тренерскому штабу, всем тренерам, конечно же, моему папе, Артему Аркадьевичу [Значкову], Екатерине Борисовне [Митрофановой]. Никите Юрьевичу [Трушкову], Рэму (специалист по ОФП, двукратный чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу. — Прим. «СЭ»). Всем спасибо! У нас есть цель на чемпионат России, будем работать над ней. Я не могу сказать, ожидал или не ожидал. Главное для меня было сделать свою работу. А делаешь свою работу — ты уже в принципе на пьедестале. Но очень доволен. Тем более я много пропустил из-за шоу. Почти месяц тренировался не в обычном режиме и параллельно выступал. Откатал, кажется, 35 шоу на Новый год.