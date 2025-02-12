«Для профессионала все идет в плюс». Плющенко-младший — о занятости в шоу, хейте и отборе на чемпионат России

На днях пройдет предолимпийский финал «Гран-при России», скоро чемпионат мира, но давайте не будем забывать по-настоящему самых популярных фигуристов страны и мира, а именно: Александра Плющенко а.к.а. Гном Гномыч, у которого более миллиона подписчиков в одной из соцсетей.
Гном Гномыч наносит ответный удар
Плющенко в какой-то период времени затих и пропал с радаров, но тут неожиданно появился — да еще как. В конце января 12-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской выиграл турнир в Красногорске. Но в СМИ стал мемом тот факт, что он был единственным участником — хотя на мужских юношеских стартах такое встречается сплошь и рядом.
Сейчас уже не до смеха — Плющенко-младший финишировал третьим на первенстве Центрального федерального округа по фигурному катанию среди мальчиков, проходившем в Твери
Судя по видео и протоколам, было бы примитивно сводить результат Плющенко к блату, магии фамилии и тому подобному. Плющенко в короткой сделал каскад лутц + тулуп из тройных со сложным заходом, а в произвольной программе и вовсе занял второе место, сделав два лутца и два флипа, упав лишь с последнего риттбергера. По сумме короткой, произвольной программ и элементов он набрал 234,18 балла, почти на 17 баллов опередив в борьбе за бронзу Степана Юрова. Выиграл турнир Михаил Скляров из Белгородской области (269,19). В соревнованиях приняли участие 14 человек, Плющенко, родившийся в январе 2013 года, был одним из самых юных.
Но закидывать шапками соперников фанатам Гном Гномыча тоже не стоит — на первенстве России он встретится уже с более солидными соперниками, например, братьями Вороновыми, Артемом Федотовым и другими. И попадание даже в топ-10 будет успехом.
После выступления в Твери Александр Плющенко поговорил с «СЭ».
Я просто делал свою работу
— Александр, поздравления с медалью и отбором на Россию. Сам ожидал?
— Спасибо большое! Я очень рад, конечно, и очень благодарен тренерскому штабу, всем тренерам, конечно же, моему папе, Артему Аркадьевичу [Значкову], Екатерине Борисовне [Митрофановой]. Никите Юрьевичу [Трушкову], Рэму (специалист по ОФП, двукратный чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу. — Прим. «СЭ»). Всем спасибо! У нас есть цель на чемпионат России, будем работать над ней. Я не могу сказать, ожидал или не ожидал. Главное для меня было сделать свою работу. А делаешь свою работу — ты уже в принципе на пьедестале. Но очень доволен. Тем более я много пропустил из-за шоу. Почти месяц тренировался не в обычном режиме и параллельно выступал. Откатал, кажется, 35 шоу на Новый год.
— А какая цель на чемпионат России теперь?
— Чисто все сделать, все, что запланировали в работе. Про места я не думаю. Ребятам будет по 14 лет, а мне всего 12. Но я постараюсь.
— Что отец сказал?
— Что все супер, но есть над чем работать. А пока молодец.
— Ты младше всех был на этом турнире? И вообще как-то влияло, что были ребята на год-два старше?
— Ну да, я, скорее всего, самый молодой участник турнира, но… как влияло? Да я не обращал на это внимание, просто делал свою работу.
— Над чем теперь работать?
— Есть над чем. Конечно, у нас есть цель — каскады 3−3, тройной аксель и четверные прыжки.
— Четверные близко?
— Мы работаем, ра-бо-та-ем.
На хейт не обращаю внимания
— На прошлом турнире ты выступал один в своем разряде, и это широко разошлось в СМИ. Ты чувствуешь внимание к себе, хейт? Разговоры про судейство?
— Ой, я не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое.
— Как после соревнований восстанавливаешься? Как проходит выходной Александра Плющенко?
— Конечно, у меня есть выходной, воскресенье ну и после турниров, как сейчас. Ну и потом снова в бой.
Как проходит выходной? Я очень люблю гулять, много гуляю на улице, даже с утра. Играю в футбол, даже катаюсь на мотоцикле, так вот вам скажу. В футбол я вообще очень хорошо играю. Вот даже у нас, когда разминка идет перед соревнованиями, я всегда с мячом, с папой всегда мяч пинаем, двигаемся.
Люблю рыбалку. Летом всегда на нее ездим, рыбу ловить нравится. Ну и, понятно, с друзьями играю, с младшим братом, игрушки, мультики, помогаю ему, очень вообще люблю его.
— Если в фигурном катании что-то пойдет не так, можно в принципе и в футбол перейти?
— А все пойдет хорошо. Так что у меня нет такого желания!
— Тренировочный процесс с каждым годом становится интенсивнее. Насколько знаю, Евгений Плющенко не сторонник форсировать.
— Ну мы прибавляем, конечно. Иногда катаем по три льда в день, иногда мне папа дает выходной, иногда дает два льда, в среду-субботу один лед, то есть нагрузка равномерная, чтобы не перетруждаться, ничего не заболело, не было никаких травм, слава богу, пока без них.
— Жестче относится, чем к остальным подопечным?
— Нет, так же, как и ко всем.
— У мужчин сейчас суперконкуренция в нашем фигурном катании, следишь ли за ней, готовишься?
— Конечно, слежу. Болею за нашего Макара [Игнатова], но и за Влада Дикиджи, и Дима Алиев мне нравится еще. Мы хорошо дружим, вместе в шоу выступаем, в футбол играем.
— Хватает тебя и на шоу, и на спорт?
— Если человек профессионал, то для него все будет в плюс.
— Отвечаешь ты реально как уже состоявшийся спортсмен, без хождения вокруг да около. Спасибо за заголовки.
— Пожалуйста, обращайтесь. И приезжайте в Йошкар-Олу на первенство!
Дмитрий Кузнецов