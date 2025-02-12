Бывший Медведевой умудрился проиграть северокорейцам. Но все равно принес историческое золото Узбекистану

Пара из КНДР Тэ Ок Рем/Кум Чол Хан участвует только в третьем международном турнире. С предыдущим партнером девушка выступала неплохо, но с тех времен корейцы пропали из мирового спорта на несколько лет. После перерыва им явно пришлось непросто, Рем и Хана точно можно похвалить за прогресс — первые соревнования они провели откровенно слабо, в Харбине же Тэ Ок и Кум Чол получили технический минимум для участия в чемпионате мира — а значит, и шанс побороться за олимпийскую путевку.