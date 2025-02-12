Бывший Медведевой умудрился проиграть северокорейцам. Но все равно принес историческое золото Узбекистану

Короткая программа спортивных пар в рамках Зимних Азиатских игр подсветила несколько перспективных дуэтов. Но на мировом уровне бороться с лидерами им пока не светит — слишком большая разница в технических навыках. А лидерами по итогам первого дня стали экс-россияне Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, представляющие Узбекистан с текущего сезона — уверенный прокат короткой принес им неплохое преимущество.
Сразу скажем: произвольную никому из участников не удалось откатать чисто. При этом исполненный контент нельзя назвать экстремально сложным, так как встречались двойные элементы — подкруты, выбросы и прыжки. Из-за грязи и неточностей общее впечатление от турнира, конечно, осталось довольно средним. Все-таки лидеры Японии Рику Миура/Рюити Кихара на Азиаду не заявились, поставив в приоритет чемпионат четырех континентов. Хотя они могли бы придать старту красоты и статусности.
Пара из КНДР Тэ Ок Рем/Кум Чол Хан участвует только в третьем международном турнире. С предыдущим партнером девушка выступала неплохо, но с тех времен корейцы пропали из мирового спорта на несколько лет. После перерыва им явно пришлось непросто, Рем и Хана точно можно похвалить за прогресс — первые соревнования они провели откровенно слабо, в Харбине же Тэ Ок и Кум Чол получили технический минимум для участия в чемпионате мира — а значит, и шанс побороться за олимпийскую путевку.
Интересно, что произвольная спортсменов поставлена под необычную музыку. Часть программы — известная композиция «Rain, in your black eyes» в нетипичной обработке. Между частями популярной мелодии аккуратно вставлены отрывки из национальной песни. Порой даже не замечаешь, что смешаны два абсолютно разных произведения.
Молодая пара из Японии Юна Нагаоки/Сумитада Моригути пока может опираться только на сложные прыжки, уверенности в парных элементах им не хватает, как и стабильности. Не стоит забывать, что девушка пришла в новую дисциплину всего два года назад. Для такого короткого отрезка времени спортсмены проделали колоссальную работу. На один косяк меньше — и японцы бы обошли корейских фигуристов.
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев после хорошего проката короткой не смогли представить произвольную на таком же уровне. Проблемы начались уже на втором элементе: партнерша приземлилась с тройного тулупа на две ноги, после чего им не засчитали аксель. Далее — «бабочка» на параллельном риттбергере и падение на одном из выбросов. Очевидно, что выступление получилось не лучшим для экс-россиян.
По технике они уступили корейскому дуэту. Спасли компоненты и запас после первого дня — Гейниш/Чигирев с отрывом выиграли Азиатские игры. Это первое международное золото в их карьере.
Лишь второй раз в истории соревнований золото в фигурном катании уходит Узбекистану. 26 лет назад на первой строчке оказалась Татьяна Малинина. Но, понятно, что уровень конкуренции в этот раз был, мягко говоря, невысоким. Так что к оставшимся стартам сезона Екатерине и Дмитрию придется готовиться еще усерднее, чтобы приблизиться к лидерам.
Анастасия Логинова
Зимние Азиатские игры. Пары. Произвольная программа
- Тэ Ок Рем / Кум Чол Хан (КНДР) — 112,20
- Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 111,88
- Юна Нагаока / Сумитада Моригути (Япония) — 109,86
- Изабелла Гамес / Александр Коровин (Филиппины) — 99,99.
Зимние Азиатские игры. Пары. Итоговое положение
- Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 176,43
- Тэ Ок Рем / Кум Чол Хан (КНДР) — 168,88
- Юна Нагаока / Сумитада Моригути (Япония) — 168,35
- Изабелла Гамес / Александр Коровин (Филиппины) — 155,62.