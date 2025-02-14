Дина Аверина впервые публично призналась в любви к Дмитрию Соловьеву

Для поклонников Дины ее роман с партнером по ледовому телешоу, фигуристом Дмитрием Соловьевым, давно перестал быть секретом. Ребята неразлучны и не скрывают своей привязанности друг к другу.
Но слово «люблю» публично произнесла именно Дина. Красавица гимнастка решилась на это сегодня, в День всех влюбленных. Аверина опубликовала в соцсетях пост с признанием в любви.
«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Дмитрий Соловьев, люблю тебя», — написала спортсменка и добавила эмодзи-сердце.