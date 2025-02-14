Фигуристы Худайбердиева и Базин опровергли сообщения о завершении карьеры

«Мы продолжаем кататься и выступать. Очень надеемся, что попадем на “Русский вызов”. Заявления о завершении карьеры нет. Мы члены сборной команды страны. Источники иногда владеют той информацией, о которой нам самим даже неизвестно, поэтому не видим смысла комментировать слухи», — цитирует издание заявление фигуристов.