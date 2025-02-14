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Норвегия выступила против допуска российских фигуристов к отбору на ОИ-2026

Норвегия выступила против допуска россиян к отбору на Олимпиаду-2026 от ISU.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Норвегия и еще несколько стран намерены направить письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с протестом против допуска россиян к олимпийской квалификации перед Играм в Италии, сообщает телеканал NTB.

Ранее ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.

«Мы не были удивлены, что это произошло, но в то же время мы были удивлены тем, что ISU решил стать первым в этом вопросе. Мы совершенно не одобряем этот шаг и хотим создать более широкий оппозиционный фронт, объединив больше стран. Мы и представители еще нескольких стран считаем печальным, что ISU принимает такое решение, особенно с учетом того, что ни один другой зимний олимпийский вид спорта не сказал “да” россиянам», — сказала президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен.

Зимние Олимпийские игры пройдут 6—22 февраля 2026 года на севере Италии в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.