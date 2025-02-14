Западу понравится: неожиданная ставка России в фигурном катании

А почему не Садкова?
Руководству ФФККР не позавидуешь. В условиях строгих критериев допуска, по которым нейтральный статус при желании можно не дать вообще никому или же, наоборот, дать всем и сразу, выбирать участников олимпийской квалификации приходится не только по голому спортивному принципу. Точнее и по нему тоже, но только лишь в отношении основного состава. Ранее РИА Новости сообщило, что в танцах на льду вторым номером хотят повезти кого-то из молодых пар, а не экс-чемпионов России Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина.
Аналогичный сценарий, по нашим данным, рассматривается и в женском одиночном, где вместо серебряного призера национального чемпионата Дарьи Садковой планируют на данный момент заявить Горбачеву, занявшую на последнем чемпионате страны третье место.
В чем же логика? Финал Гран-при России, проходящий в Красноярске в эти минуты, имеет на выбор состава решающее значение — особенно в категории запасных. Если вдруг Горбачева (которая, кстати, накануне получила травму ноги) выступит чересчур плохо, а Садкова снова подтвердит уровень, высока вероятность, что все переиграют. А если обе девушки не покажут результата, а выстрелит условная Софья Муравьева… Что ж, тогда федерации предстоят длительные муки выбора. Но пока расклад таков.
Для ФФККР потенциальный выбор Горбачевой может быть основан на внушительных перспективах. Алина уверенно проводит второй сезон на взрослом уровне и явно прогрессирует. У нее в арсенале есть четверной сальхов — и судя по общему качеству прыжка, он достаточно стабилен. К тому же тренерский штаб Софьи Федченко не первый год ставит для нее крайне удачные постановки, раскрывающие творческий потенциал их главной звезды.
Тем более, что пространства для раскрытия здесь хватает. С этого сезона стало очевидно, что Горбачева очень сильна в презентации. Возможно, ей нужно было пройти определенные стадии периода взросления, прежде чем полноценно обрести себя, но уже сейчас очевидно, что этот процесс близок к завершению. Алина готова быть разноплановой, воплощать любые роли и оставаться в них органичной.
Туда же можно приплюсовать и блестящее скольжение. В отличие от возросшего уровня артистизма, классный конек был с Алиной всегда, но в качестве дополняющего элемента к постановкам и отыгрышу он смотрится особенно выигрышно. Для ФФККР критически важно, чтобы потенциальная запасная полагалась не только на технику — ведь сейчас Международный союз конькобежцев (ISU) всячески стремится ее влияние нивелировать. Голый попрыгизм на мировых судей больше не действует — и это в каком-то смысле наша проблема. Не столько по части женского одиночного катания, но, впрочем, и в нем тоже.
Битва в Финале Гран-при
Поэтому вторая фигуристка в нашем стартлисте должна быть готова наотмашь катать программы и сражать артистизмом. Она должна получить хорошие компоненты, даже если в целом судейство к нашим спортсменам будет недружелюбным. Сейчас кажется, что второй оценкой невозможно выигрывать соревнования, и это отчасти верно. С другой стороны, если наша фигуристка окажется в ситуации, когда исход решат крохи (а такие ситуации отнюдь не редкость), компоненты станут решающим фактором.
И Горбачева как раз из тех, кто сочетает в себе и технику, и артистизм. У нее классные тройные прыжки, отличный четверной сальхов, а ее вторая оценка обязана быть достойной при условии, что олимпийские программы будут не хуже тех, что были у нее в последние сезоны внутри России. В идеале — даже лучше.
К тому же вариант с Горбачевой будет одним из самых «безопасных». Речь, разумеется, про выдачу нейтрального статуса — пожалуй, главное препятствие для наших спортсменов на пути к Пекину, а затем — к Милану. Ни у самой Алины, ни у ее тренера Софьи Федченко нет за душой ни одной спорной истории, которую можно притянуть как какую-то политическую позицию или что-то в таком духе. Поэтому заявка Горбачевой — что называется, «верняк». Даже в качестве первого номера.
При этом есть, конечно же, и аргументы против нее. Главный из них — психологическая устойчивость, которой в нашем современном женском катании вообще мало кто славится. Алина может допускать ошибки на волнении, особенно в ключевые моменты. Самый ближайший пример — прыжковый чемпионат России в Санкт-Петербурге, где она была одной из фавориток, но из-за стресса не смогла добраться даже до стадии полуфинала.
Похожий недостаток имеет и основная соперница Горбачевой за место в запасе — Садкова. И что самое интересное — у них идентичны еще и плюсы. У Садковой большой потенциал во второй оценке, она отлично скользит, а ее четверной тулуп, кажется, становится все более и более уверенным. Но нервы что у одной, что у другой не железные.
Кроме того, исходя из того, что говорят в среде, можно сделать вывод, что федерация при идеальных раскладах хочет заявить спортсменов из разных тренерских штабов. Это решение продиктовано и соображениями безопасности в плане нейтрального статуса, и чисто человеческим фактором — то есть желанием по максимуму уважить специалистов и их подопечных. И если, скажем, в танцах на льду с этим проблем не возникло, то в женском одиночном резать придется по живому.
Поэтому акции Горбачевой на данном этапе кажутся очень высокими. Пожалуй, единственное, что может помешать ей добиться цели, так это травма ноги, полученная накануне вылета в Красноярск на финал. Судя по тому, что медицинский допуск фигуристка получила чуть ли не в день отлета, можно предположить, что ее форма пока далека от идеала. Увидим ли мы четверной сальхов в произвольной программе или же хотя бы уверенные прокаты с тройными — пока вопрос. В то же время Садкова, по данным РИА Новости, готова к турниру достаточно хорошо, и ее четверной прыжок весьма стабилен. Так что битва предстоит нешуточная.
Влад Жуков