Западу понравится: неожиданная ставка России в фигурном катании

Поэтому акции Горбачевой на данном этапе кажутся очень высокими. Пожалуй, единственное, что может помешать ей добиться цели, так это травма ноги, полученная накануне вылета в Красноярск на финал. Судя по тому, что медицинский допуск фигуристка получила чуть ли не в день отлета, можно предположить, что ее форма пока далека от идеала. Увидим ли мы четверной сальхов в произвольной программе или же хотя бы уверенные прокаты с тройными — пока вопрос. В то же время Садкова, по данным РИА Новости, готова к турниру достаточно хорошо, и ее четверной прыжок весьма стабилен. Так что битва предстоит нешуточная.