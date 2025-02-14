Разборка Бойковой и Тутберидзе и схватка за Олимпиаду у парней. Русские фигуристы бьются насмерть на «Гран-при»

Финал «Гран-при». Короткая программа
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 81.20
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 77.04
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 74.38
Мужчины
1. Марк Кондратюк — 104,70
2. Петр Гуменник — 104,50
3. Евгений Семененко — 100,49
В День Святого Валентина по-настоящему влюбленные в фигурное катание смотрят не шоу на «ЦСКА Арене», а следят за лучшими фигуристами на сибирском льду. Но уже не в Омске, как на чемпионате России, а в Красноярске. Статус главного турнира сезона финал Гран-при России получил из-за сроков подачи списков на олимпийскую квалификацию, став неформальным олимпийским отбором. Промежуточный результат неудивителен, но интересен. В парном катании лидерство продолжают держать Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а у парней первым стал Марк Кондратюк.
Снова из-за меня проигрываем
Проблемы Александру Бойкову преследуют весь сезон. Сегодня после проката с ошибками на камеры попали слезы фигуристки и эмоциональный диалог с Этери Тутберидзе у бортика:
— Я просила нам этот сальхов, зачем он ускорил? (Речь про Дмитрия Козловского. — Прим. «СЭ»).
— Ну так иди тогда все равно своей скоростью.
— На тренировках в три раза медленнее прыгает, как я могу так прыгать? Резко не в своем темпе. Опять из-за меня проигрываем.
А потом к журналистам в микст-зону вышел только Дмитрий Козловский, заявив, что ничем помочь партнерше уже не может. Если брать логику рассуждений Бойковой, то помощь нужна Дмитрию, пока что видно лишь его нежелание подстраиваться под напарницу. С другой стороны, ошибается именно Александра, и возможно, психолог ей действительно нужен. Как итог — четвертое место и борьба за бронзу, об Олимпийских играх речи идти не может. У Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на 10 баллов больше.
Судьба одиночников и Олимпиады на волоске
Судейство у мужчин было своеобразным. Николаю Угожаеву нашли недокруты и неверные ребра, поэтому техническая оценка прилично сократилась после пересмотра. А вот Макару Игнатову недокрут на его любимом ритбергере не поставили. Евгения Семененко сегодня судили строже, чем обычно, дорожку шагов оценили лишь на третий уровень.
Петра Гуменника, наоборот, оценили лояльно, все непрыжковые элементы оценили на четвертый уровень — но заслуженно. Заявка на победу — хотя сам Петр свои шансы на Олимпиаду, отвечая на вопрос «СЭ», оценил на пять процентов. Основные претенденты — Семененко и Дикиджи, и сегодня Влад впервые в сезоне дрогнул. Не проиграл, но ошибался на приземлениях, поэтому уступил Евгению около полутора баллов. По меркам фигурного катания немного.
Семененко, в свою очередь, не стал рисковать и вставил в короткую программу простые четверные. И не стал объяснять, почему — сказал, что расскажет позже. Есть ощущение — из-за жесткого судейства, которое в том числе на себе испытал Глеб Лутфуллин.
Нас снова ждет борьба с нервами в произвольной программе. Битва за олимпийскую путевку продолжится в субботу. В Красноярске наверняка вырастут продажи корвалола — и есть ощущение, что турнирная таблица перетасуется, а борьба идет не только на катке.
Дмитрий Кузнецов, Мария Кравченко