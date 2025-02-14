Разборка Бойковой и Тутберидзе и схватка за Олимпиаду у парней. Русские фигуристы бьются насмерть на «Гран-при»

А потом к журналистам в микст-зону вышел только Дмитрий Козловский, заявив, что ничем помочь партнерше уже не может. Если брать логику рассуждений Бойковой, то помощь нужна Дмитрию, пока что видно лишь его нежелание подстраиваться под напарницу. С другой стороны, ошибается именно Александра, и возможно, психолог ей действительно нужен. Как итог — четвертое место и борьба за бронзу, об Олимпийских играх речи идти не может. У Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на 10 баллов больше.