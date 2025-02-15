Кому из россиян Трамп разрешит поехать на Олимпиаду? Главная интрига отбора фигуристов

Финал «Гран-при России», нет иллюзий, сейчас не в топе мировых и даже российских новостей. Есть вещи поважнее — телефонные звонки, мирные переговоры и цены в магазинах. Даже Большунов, желая поджечь кое-какое место людей за рубежом, рассказал, что в коммерческой гонке в Италии ему разрешил участвовать «сам Трамп». Чувствует.
Но на минуточку задумаемся — в эти дни решается, кто поедет на зимние Олимпийские игры в самом престижном виде спорта для России, фигурном катании (хоккей пока не едет, биатлон и лыжи аналогично). Да, в некоторых из четырех видов все будто очевидно — хотя на деле слово «очевидно» неприменимо ни к одному. Но у мужчин-одиночников, самом престижном виде мирового фигурного катания, решается, по информации «СЭ», все именно сейчас.
И подковерной борьбы тоже хватает. Так кому Трамп разрешит поехать на Олимпиаду?
Петя пять процентов
И сам финал «Гран-при» можно было бы сделать интереснее — например, отсечь, как на международном уровне, по шесть участников, добавить элемент плей-офф — и осенние этапы серии стали бы интереснее и жестче. Но внутреннее напряжение чувствуется и так. И когда на входе снова не пускали плакаты — на этот раз в поддержку Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. И даже когда прям перед началом соревнований по арене ходили несколько сотрудников в поисках некоего очага возгорания, откуда пахнет горелым. Слава богу, никого не эвакуировали.
Оно чувствовалось и на монологе того самого Козловского про Бойкову, за который его почему-то захейтили многие фанаты-девушки — хотя что, Дмитрий не прав, что косячит партнерша? В эпоху просвещенного феминизма в парном катании ответственность точно 50 на 50, а не за счет одного, как феминистично принято на свиданиях в российских ресторанах.
Но по-настоящему интересно в мужском катании. Цепляюсь за фразу одного из лидеров первого дня Петра Гуменника в ответ на вопрос «СЭ» о шансах на Олимпиаду:
— Надеюсь не в следующем сезоне, а через четыре года. В основном рассчитываю на нее. Шансы на Олимпиаду-2026 в Милане — пять процентов. На Олимпиаду-2030? Все слишком неопределенно, слишком большая дисперсия, — сказал технарь Гуменник.
У меня есть впечатление, что за кулисами разворачивается борьба сразу нескольких штабов за единственную путевку в Пекин и потенциально Милан. И оценка Петра в 5%, при всем уважении к его познаниям в математике, могут оказаться заниженной.
Преимущество Дикиджи не очевидно
Первое наблюдение — странная реакция Евгения Семененко на вопрос про выбор четверных прыжков. Двукратный чемпион России и участник Олимпиады не рискнул делать сложные флип, лутц или риттбергер и даже на прямой вопрос «подстраховался?» ответил: «Так сложились обстоятельства. Знаю, что другие прыжки тоже умею прыгать. Может, после соревнований расскажу». Травмы у Евгения, насколько знаю, нет, поэтому есть гипотеза, что это реакция на состав судейской бригады — где есть люди, которые могут сработать на другую школу.
Второе — удивили довольно высокие оценки Петра Гуменника. К его недокрутам перестали цепляться, хотя еще недавно казалось, что Петр не в фаворе. Он и сам классно откатал и поработал над собой, но 104,50 Петр в короткой в России на национальном уровне не набирал никогда.
Пострадал и Владислав Дикиджи — скорее из-за собственного мандража и акселя, но он, к примеру, без видимых ошибок получил более низкие компоненты, чем на этапах «Гран-при» и чемпионате России, хотя к концу сезона они по идее должны расти. Впрочем, компоненты чуть просели у всех парней — будто тут тоже поучаствовала некая невидимая рука рынка.
Сумма этих факторов заставляет задуматься о том, что:
1) Подковерная борьба идет, в том числе с участием судейского корпуса;
2) Не такой уж чемпион России Дикиджи в ней фаворит.
Тут стоит оговориться: в слове «подковерная» нет негативной коннотации. Это нормально, что политика играет роль в отборе, когда по спортивной части все близко.
Гуменник — самый подходящий политическим критериям
И по моей информации, с нашей стороны нет уверенности, что все участники этой борьбы понравятся ISU с политической точки зрения. Ну например — и Дикиджи, и Семененко представляют государственную школу «Звездный лед», а Гуменник — все-таки частный клуб Тамары Москвиной. Есть и другие нюансы, о которых знающие люди предпочитают говорить не под запись.
Разумеется, отбор на Олимпиаду — многофакторная модель. Свои аргументы есть у Дикиджи — в конце концов, он самый стабильный и чемпион России, у Семененко — у него международный рейтинг и положительный олимпийский опыт, у Гуменника — компонентность и его «экспортность». Минусы тоже есть у каждого — у кого вздутие оценки за артистизм, у кого нестабильность.
А вечером в пятницу стало известно, что Норвегия собирает группу стран, которая хочет помешать ISU реализовать план по участию россиян в международных стартах. Если наша федерация, с таким трудом добившаяся допуска, хочет реально участвовать в олимпийском отборе (а в таких амбициях Александра Когана и Антона Сихарулидзе нет сомнений), учитывать политический фактор надо еще внимательнее.
У меня складывается ощущение, что Гуменника хотят оставить в борьбе за Олимпиаду. Возможно, Петр и сам не знает, что его шансы не пять процентов, а гораздо больше. Но работу на льду в решающей произвольной программе в субботу он должен сделать сам. Победит — может, и сам Трамп разрешит поехать на Олимпиаду.
Автор: Дмитрий Кузнецов