Кому из россиян Трамп разрешит поехать на Олимпиаду? Главная интрига отбора фигуристов

И сам финал «Гран-при» можно было бы сделать интереснее — например, отсечь, как на международном уровне, по шесть участников, добавить элемент плей-офф — и осенние этапы серии стали бы интереснее и жестче. Но внутреннее напряжение чувствуется и так. И когда на входе снова не пускали плакаты — на этот раз в поддержку Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. И даже когда прям перед началом соревнований по арене ходили несколько сотрудников в поисках некоего очага возгорания, откуда пахнет горелым. Слава богу, никого не эвакуировали.