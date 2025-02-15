Роднина поддержала идею однополых дуэтов в фигурном катании: «Это однополые пары, а не браки — не путайте»

У нас в фигурном катании есть даже такие соревнования, как чемпионат Европы по танцам, но не спортивным, а коллективным. И у нас даже команда из города Видное становилась чемпионами Европы. Поэтому чего мы все время чем-то удивляемся, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.