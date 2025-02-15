Роднина поддержала идею однополых дуэтов в фигурном катании: «Это однополые пары, а не браки — не путайте»

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе и планируют участвовать еще в нескольких представлениях в Швейцарии. Фигуристки заявили, что не против внести свой вклад в то, чтобы разрешили выступать однополым дуэтам на соревнованиях.
— Однополые пары в фигурном катании? Они уже давно существуют, другой вопрос, что мы живем по своим законам и очень мало вписываемся в происходящее в мировом спорте, в частности в фигурном катании. Там уже давно идут соревнования — и это есть.
В официальных турнирах однополых пар нет. Но если даже брать командные соревнования, которые сегодня есть в программе Олимпиады, то они существуют еще с прошлого века. Почему я должна быть против однополых пар? Это однополые пары, а не браки — не путайте.
— А что делать с мужским однополым катанием?
— Не знаю, если нравится, то пускай катаются. Эти соревнования, как и синхронные линии, стали возникать, потому что не все могут прыгать тройные и четверные, и даже двойные не все могут прыгнуть. Но люди любят фигурное катание.
У нас в фигурном катании есть даже такие соревнования, как чемпионат Европы по танцам, но не спортивным, а коллективным. И у нас даже команда из города Видное становилась чемпионами Европы. Поэтому чего мы все время чем-то удивляемся, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.