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Лучшая фигуристка России допустила падение в финале Гран-при России: «Со мной такое впервые»

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свое выступление с короткой программой в финале Гран-при России.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Петросян допустила падение с тройного акселя.

— Ошибка? Технически я знаю, что было не так. С акселя в короткой я вообще не падала, первый раз такое. Ошибаться нельзя, но лучше всего чисто катать на главном турнире.

— Думаешь ли ты возможной поездке на Олимпиаду?

— Думаю-то я думаю, но стараюсь не делать акцент на этом, я эмоциональный человек и работаю над тем, чтобы отключать эти эмоции, — передает слова фигуристки корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Петросян является лучшей фигуристкой России последних двух лет. Она выиграла два последних чемпионата страны и два последних финала Гран-при.