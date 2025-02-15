Лучшая фигуристка России допустила падение в финале Гран-при России: «Со мной такое впервые»

Петросян допустила падение с тройного акселя.
— Ошибка? Технически я знаю, что было не так. С акселя в короткой я вообще не падала, первый раз такое. Ошибаться нельзя, но лучше всего чисто катать на главном турнире.
— Думаешь ли ты возможной поездке на Олимпиаду?
— Думаю-то я думаю, но стараюсь не делать акцент на этом, я эмоциональный человек и работаю над тем, чтобы отключать эти эмоции, — передает слова фигуристки корреспондент Sport24 Константин Лесик.
Петросян является лучшей фигуристкой России последних двух лет. Она выиграла два последних чемпионата страны и два последних финала Гран-при.