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Муравьева лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России

Фигуристка Муравьева выиграла короткую программу в Финале Гран-при России.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Софья Муравьева лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Муравьева получила за свой прокат 77,01 балла. Второй стала Алина Горбачева (76,76), третье место заняла Аделия Петросян (75,91).

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье.

В декабре 2024 года ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.