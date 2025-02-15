КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Софья Муравьева лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Муравьева получила за свой прокат 77,01 балла. Второй стала Алина Горбачева (76,76), третье место заняла Аделия Петросян (75,91).
Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье.
В декабре 2024 года ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.