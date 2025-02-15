Муравьева уколола Плющенко и обыграла Петросян. Она метит на Олимпиаду?

Петросян выходила первой из фавориток (да что уж лукавить — она была и остается единственной) и упала с тройного акселя, который весь сезон в короткой программе делала со спокойствием удава. Но что самое удивительное — Аделию не стали тянуть как первого номера сборной. Надо отдать должное судьям: они сегодня справились с работой прекрасно. Коллеги у экрана ставили, сколько будет у Петросян, и среднее арифметическое стремилось к 78−79. Оказалось, даже не 76. Это может повлиять на Аделию как эмоционального человека психологически. Понятно, что она остается главным претендентом на поездку на Олимпиаду.