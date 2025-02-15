Муравьева уколола Плющенко и обыграла Петросян. Она метит на Олимпиаду?

Финал «Гран-при России»
Женщины. Короткая программа
- Софья Муравьева — 77,01
- Алина Горбачева — 76,76
- Аделия Петросян — 75,91
Напряжение в финале «Гран-при» пришло откуда не ждали: после короткой программы у женщин лидирует не Петросян, и она даже не на втором месте. Выходившие из-за своего столика руководители Федерации фигурного катания на коньках России, судя по разговорам, раскладом были недовольны — во всяком случае, обсуждение по мимике казалось напряженным. Но даже триумфатор дня Софья Муравьева не упустила возможности и в интервью Первому каналу кольнула главного тренера своей академии — Евгения Плющенко. Это тоже своего рода сенсация.
Три человека в балле
Петросян выходила первой из фавориток (да что уж лукавить — она была и остается единственной) и упала с тройного акселя, который весь сезон в короткой программе делала со спокойствием удава. Но что самое удивительное — Аделию не стали тянуть как первого номера сборной. Надо отдать должное судьям: они сегодня справились с работой прекрасно. Коллеги у экрана ставили, сколько будет у Петросян, и среднее арифметическое стремилось к 78−79. Оказалось, даже не 76. Это может повлиять на Аделию как эмоционального человека психологически. Понятно, что она остается главным претендентом на поездку на Олимпиаду.
Но схема, при которой она заявляется в запас, а основной ставят другую фигуристку, насколько знаю, федерации известна и лежит на столе. Правда, пока фаворитом на это место является Горбачева.
С другой стороны, Петросян завтра стартует перед соперницами, и это скорее преимущество, чем тягота и невзгода. Муравьева и Горбачева с элементом ультра-си не рисковали и надежно показали результат в районе 77 баллов с двойным акселем. Софья чуть выше за счет мелочей в компонентах, Алина жаловалась на последствия травмы. Но что интересно — ни Аделия, ни Софья не высказались толком об олимпийском отборе, уйдя от вопросов, а вот Алина честно сказала, что борьба ее подстегивает.
Укол в адрес Плющенко
Но по-настоящему лидер дня покуражилась уже после, сев в зону kiss-and-cry для интервью с Максимом Траньковым. Дальше начался кокетливый монолог Сони, которой Траньков, конечно, помогал.
— Я рада, но не хочу расплескивать эмоции и хорошее настроение, поэтому я сейчас такая сдержанная, чтобы не перенасытиться. Тройной аксель? Я вместе с тренерами решила в короткой сильно не рисковать, а завтра уже будем смотреть по тренировкам и решим.
— Уже со всеми тренерами пообщалась, что сказали после проката?
— Не со всеми общалась. С Евгением Викторовичем (Плющенко. — Прим. «СЭ») еще не общалась. И, наверное, долго с ним не созванивалась. Его достаточно долго не было на катке у нас, он был у нас на двух соревнованиях. И перед отъездом ему не звонила, сейчас перед стартом не звонила, только списались, пару слов, и все.
— Почему он не приехал на финал «Гран-при»? Готовит сына, наверное, к Мемориалу Жука?
— Наверное, лучше у него лично спросить. Он лучше знает.
Любопытный диалог. И почему-то мне кажется, что гипотеза о Мемориале Жука недалека от истины. С другой стороны, в первый раз ли у нас главный тренер не приезжает на соревнования со своими подопечными? Этери Тутберидзе иногда целый сезон искали. С Муравьевой, если что, в Красноярск приехал Артем Значков. И, кстати, пока, получается, схема работает неплохо — может, Соне так просто легче?
Произвольная программа у женщин состоится в воскресенье в 13.45 по московскому времени.
Автор: Дмитрий Кузнецов