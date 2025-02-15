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Гуменник стал победителем Финала Гран-при России

Гуменник выиграл мужские соревнования в Финале Гран-при России в Красноярске.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Петр Гуменник стал победителем мужских соревнований в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Гуменник получил 210,04 балла за произвольную программу и 314,54 балла по сумме двух прокатов. Второй результат показал Марк Кондратюк (294,06 балла), тройку замкнул Евгений Семененко (293,90 балла).

Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи занял четвертое место (287,17 балла).

Соревновательная часть Финала Гран-при России завершится 16 февраля.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.