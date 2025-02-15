Самсонов: болит правая нога, пришлось терпеть. Каждое утро просыпаюсь с болью в горле

Доволен первой половиной программы, рад, что смог сделать тройной аксель в каскаде, на второй уже немного не хватило сил, скорости. Сильно подустал, но доволен, что после вчерашнего выступления сумел реабилитироваться, доказал в первую очередь самому себе, что я тоже могу пытаться бороться с такими ребятами, как первая шестёрка и все остальные. Вчера явно был не тот прокат, не тот уровень, с которым нужно здесь выступать.