Фигурист Дикиджи рассказал, что порадовался победе Гуменника в финале Гран-при России

На вопрос, как четвертое место может повлиять на ситуацию с отбором на Олимпиаду, где может быть представлен только один фигурист в каждом виде, Дикиджи ответил: «Как это сыграет — понятия не имею. Хочу ли на Олимпиаду? Конечно, хотелось бы, но не от меня зависит. Все четверные я сделал, просто понимал по баллам, что нужно будет тройной аксель крутить, пытался по силам распределить. Готов ли к дополнительным прокатам, если бы было возможно? Если можно было бы, я бы вышел».