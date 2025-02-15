Фигурист Дикиджи рассказал, что порадовался победе Гуменника в финале Гран-при России

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи порадовался победе Петра Гуменника в финале российской серии Гран-при в Красноярске. Об этом он рассказал журналистам после выступления.
Дикиджи занял четвертое место.
«Я за Петруччо рад, он зверь. Я его поздравляю, тактика сработала. Я рад, что собрался на первую половину программы, хотелось бы отругать себя за вторую. Много мыслей кидал себе в голову во время проката. Но пойдет», — сказал Дикиджи.
На вопрос, как четвертое место может повлиять на ситуацию с отбором на Олимпиаду, где может быть представлен только один фигурист в каждом виде, Дикиджи ответил: «Как это сыграет — понятия не имею. Хочу ли на Олимпиаду? Конечно, хотелось бы, но не от меня зависит. Все четверные я сделал, просто понимал по баллам, что нужно будет тройной аксель крутить, пытался по силам распределить. Готов ли к дополнительным прокатам, если бы было возможно? Если можно было бы, я бы вышел».
«Пока что я думаю, что лучше вставить пятый четверной, чем прыгать четверной аксель, — сказал Дикиджи в ответ на вопрос о возможном исполнении четверного акселя. — Если сделать его и откатать чисто, баллов будет достаточно».