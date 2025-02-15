Тарасова о Гуменнике: Представляете, как надо кататься, чтобы зал аплодировал стоя?

22-летний спортсмен выиграл соревнования, набрав 314,54 балла (104,50+210,04) по сумме короткой и произвольной программ.
«Представляете, как надо кататься, чтобы зал аплодировал стоя? Сегодня он катался так, как будут кататься в будущем. Зал это чувствует, поэтому встал. А зал встает очень редко», — сказала Тарасова «СЭ».
Второе место в финале «Гран-при России» у мужчин занял Марк Кондратюк, лидировавший после короткой программы. Фигурист набрал 294,06 (104,70+189,36) балла по сумме двух программ. Третьим стал Евгений Семененко — 293,90 (100,49+193,41).