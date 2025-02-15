Дикиджи — о коньках: четыре года в одних и тех же — дрелью просверлили дырку

Четыре года в одних и тех же коньках. Лезвия ломались, опять же, здесь в Красноярске. У меня постоянно здесь какие-то проблемы с инвентарём, несколько лет назад. Бывают тут такие сюрпризы. Ботинки уже ломались, но если большинство ребят любят на жёстких, я привык на более мягких. Катал-катал, стал сильнее затягивать — отлетел крючок.