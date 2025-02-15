Фигурист Кондратюк заявил, что готов кататься до 2030 года

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр фигурист Марк Кондратюк готов кататься до 2030 года вне зависимости от того, попадет он на Олимпиаду 2026 года или нет. Об этом он рассказал журналистам после выступления в финале Гран-при в Красноярске, где занял второе место.
В сентябре состоится отборочный к Играм турнир в Пекине, куда будет допущен лишь один номер от России в каждом виде плюс один запасной.
«Я стараюсь об этом (отборе на Олимпиаду — прим. ТАСС) не думать особо. Если у меня будет возможность там выступить, это, безусловно, очень круто. Я думаю, что это будет, как тогда (в Пекине в 2022 году — прим. ТАСС), незабываемо. Но если в этот раз не сложится, то, во-первых, я еще планирую кататься до 2030 года, а значит, будет еще одна попытка. Так получилось в жизни, что однажды [на Олимпиаде] было хорошо», — сказал фигурист.
«Участвую ли я в олимпийской гонке — это, честно, очень сложный вопрос. И мне этот тезис несимпатичен. Как выбирать? Я думаю, что у людей, которые это решают, есть критерий, по которому какой-то человек максимально подойдет. Если это вдруг буду я, хорошо, если нет, значит, есть человек более достойный», — считает Кондратюк.