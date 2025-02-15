Фигурист Кондратюк заявил, что готов кататься до 2030 года

«Я стараюсь об этом (отборе на Олимпиаду — прим. ТАСС) не думать особо. Если у меня будет возможность там выступить, это, безусловно, очень круто. Я думаю, что это будет, как тогда (в Пекине в 2022 году — прим. ТАСС), незабываемо. Но если в этот раз не сложится, то, во-первых, я еще планирую кататься до 2030 года, а значит, будет еще одна попытка. Так получилось в жизни, что однажды [на Олимпиаде] было хорошо», — сказал фигурист.