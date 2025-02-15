Гуменник: не ожидал увидеть такие баллы. Вероятность Олимпиады стала больше

Справился с давлением, изначально не сильно волновался. Когда почувствовал, что начинается волнение, смог сам себя успокоить. На тренировках всё сделал, знаю как нужно сделать, как выехать. Никого не замечаю, когда катаю обычно, отдельных лиц, вижу публику, но не кто конкретно. Единственно, увидел Влада Дикиджи — большая редкость, но он врезался мне в память. Видно было, что он болел за меня, это приятно.