Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Финал Гран-при России

КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований среди спортивных пар в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Лидировавшие после короткой программы фигуристы получили за произвольную программу 150,75 балла и набрали в сумме 231,95 балла. Второе место с суммой 219,80 балла заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).
Позднее в воскресенье произвольные программы представят танцоры и одиночницы.