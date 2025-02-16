Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Финал Гран-при России

Лидировавшие после короткой программы фигуристы получили за произвольную программу 150,75 балла и набрали в сумме 231,95 балла. Второе место с суммой 219,80 балла заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).