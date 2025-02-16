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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Финал Гран-при России

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Финал Гран-при России в Красноярске.

Источник: Спорт РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований среди спортивных пар в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Лидировавшие после короткой программы фигуристы получили за произвольную программу 150,75 балла и набрали в сумме 231,95 балла. Второе место с суммой 219,80 балла заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

Позднее в воскресенье произвольные программы представят танцоры и одиночницы.