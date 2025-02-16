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«На международных соревнованиях ты должен взглядом пожирать соперников. Нас учили этому». Загитова — на записи влога с Петросян

Первый канал опубликовал влог олимпийской чемпионки после женских коротких программ в финале Гран-при России. Загитова пообщалась с фигуристками и, в частности, с Аделией Петросян.

Загитова: Вас учат грозно смотреть на соперников? Чтобы они сразу понимали. Скажите это Этери Георгиевне (Тутберидзе), пожалуйста, потому что нас в свое время учили этому.

Петросян: Да?

Загитова: Представляешь, да. На международных соревнованиях ты обязательно должен взглядом пожирать своих соперников.

Петросян: Ну вот, может, когда выйдем на международные соревнования — научат. Но, в принципе, я умею.

Загитова: Давай. Вот в камеру посмотри. Не на меня, пожалуйста.

Петросян: (Смотрит в камеру).

ВИДЕО ПЕРВОГО КАНАЛА.