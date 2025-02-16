«На международных соревнованиях ты должен взглядом пожирать соперников. Нас учили этому». Загитова — на записи влога с Петросян

Загитова: Вас учат грозно смотреть на соперников? Чтобы они сразу понимали. Скажите это Этери Георгиевне (Тутберидзе), пожалуйста, потому что нас в свое время учили этому.
Петросян: Да?
Загитова: Представляешь, да. На международных соревнованиях ты обязательно должен взглядом пожирать своих соперников.
Петросян: Ну вот, может, когда выйдем на международные соревнования — научат. Но, в принципе, я умею.
Загитова: Давай. Вот в камеру посмотри. Не на меня, пожалуйста.
Петросян: (Смотрит в камеру).
ВИДЕО ПЕРВОГО КАНАЛА.