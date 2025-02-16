Кагановская и Некрасов выиграли Финал Гран-при России

В декабре 2024 года ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.