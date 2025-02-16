Кагановская и Некрасов выиграли Финал Гран-при России

КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили в состязаниях танцевальных пар в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Лидеры по итогам ритм-танца за исполнение произвольной программы получили 124,07 балла, набрав в сумме 205,58. Второе место с суммой 200,61 балла заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров (192,23).
Занимавшие четвертое место после ритм-танца Софья Леонтьева и Даниил Горелкин снялись с турнира по рекомендации врачей. На разминке в субботу дуэт столкнулся с парой Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. После столкновения Леонтьева рассказала, что испытывает головокружение и боли в шее.
Позднее в воскресенье произвольные программы представят одиночницы.
В декабре 2024 года ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.