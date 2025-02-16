Медведева об олимпийском отборе: «Люди говорят совершенно разное, как лебедь, рак и щука. Видно, что у некоторых сдают нервы и на соревнованиях перестает получаться»

Хочу пожелать ребятам очень крепких нервов, выдержки. Пусть будет, как будет. Ситуация очень шаткая для наших спортсменов, нужно просто делать свое дело, и делать это так, чтобы не жалеть ни о чем. А там уже решают не они. Как и на соревнованиях, где главное — чисто откатать", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.