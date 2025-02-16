Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»

— Знаете, нет. Мастер‑классы — это одно, а когда ты берешь ответственность за чью‑то карьеру, это другое. Мамы же приводят своих детей не для поддержания здоровья покататься. Фигурное катание — это серьезный и дорогой вид спорта. Я сейчас нахожусь в том состоянии, в котором не готова брать ответственность за чью‑то судьбу. Это значит, что я должна дать какие‑то гарантии результата.