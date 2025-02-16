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Петросян победила в Финале Гран-при России

Петросян в третий раз подряд стала победительницей Финала Гран-при России.

Источник: Спорт РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Фигуристка Аделия Петросян стала лучшей в одиночном катании в Финале Гран-при России в Красноярске.

По сумме двух программ спортсменка получила 238,79 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (224,36), третьей стала Анна Фролова (221,89).

Петросян 17 лет. Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в третий раз подряд стала победительницей Финала Гран-при России. Она является двукратной чемпионкой России.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях.