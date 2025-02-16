Петросян застолбила олимпийскую путевку, но едва не завершила с Тутберидзе. В других видах с путевками тоже все яснее

В танцах все получилось ожидаемо — вплоть до бронзы. Кагановская/Некрасов с золотом, и опять же это заявка на молодой запас за Степановой/Букиным, а вот в борьбе за бронзу случилась драма. Невероятным образом упал Евгений Устенко, партнер Екатерины Мироновой. Питерская пара лишилась бронзы — а ее чудом взяли Щербакова/Гончаров. В свою очередь эти ребята настолько разуверились в интересности танцев, что взяли ранние билеты на самолет, не рассчитывая на награждение. А еще бронзу и призовые вполне могли взять Леонтьева/Горелкин. Но партнерше стало плохо из-за столкновения с соперниками на разминке.