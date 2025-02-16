Петросян застолбила олимпийскую путевку, но едва не завершила с Тутберидзе. В других видах с путевками тоже все яснее

Финал «Гран-при». Итоговое положение
Женщины
1. Аделия Петросян — 238,78 балла
2. Алина Горбачева — 224,36
3. Анна Фролова — 221,89
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 231,95
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 219,80
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 208,43
Танцы
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 205,58
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,61
3. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 192,23
Что-то поменялось в российском фигурном королевстве: девушки в условиях относительной определенности с олимпийским отбором почти в полном составе пали, кто по разу, кто по два. Парни в полноценной нервотрепке показали почти идеальные прокаты. Кого посылать на олимпийский отбор у женщин и в других видах?
Закончишь либо с программой, либо с тренером
Хлестких цитат Этери Тутберидзе своим ученикам у бортика после прокатов, попадающих в эфир Первого канала, хватит уже на целый цитатник. Даже побольше, чем у товарища Мао. Аделии Петросян нужно было сильно постараться, чтобы не выиграть. Но начала она с челленджа — решила сделать шесть прыжковых элементов, а не семь.
Вместо первого тройного акселя получился нулевой — Петросян даже не взмыла в воздух. Хотя затем под рев трибун сделала два четверных, не допустив развала. Тем не менее тренер после проката была грозна со своей 17-летней, уже, в общем-то, взрослой ученицей. Иные и раньше из «Хрустального» уходили.
— После такого начала ты закончишь либо с программой, либо с тренером. Закончишь, а тренеры лежат, — сказала Тутберидзе.
— Мы почти ушли, — добавил еще один наставник Аделии Даниил Глейхенгауз.
При этом еще до прокатов Горбачевой и Муравьевой стало понятно, что Петросян выиграет. 238 баллов — не 250, но это снятие всех и так не существовавших вопросов об олимпийской заявке и четвертая победа кряду на крупном турнире сезона. Но будем считать, что методы Тутберидзе работали, работают и будут работать.
Муравьева не рискнула и упустила обоих зайцев
Гораздо жарче было в борьбе за серебро. Анна Фролова показала зрелое женское катание и грацию — но с каскадами типа 3+2. Извечный вопрос, что круче: чистый прокат с облегченным контентом или грязный с четверным? Решается он математикой и правилами ISU, но это тоже слишком легкий ответ — как падения влияют на компоненты? А как квады? Вопрос превращается из объективного в субъективный.
Но по крайней мере во время выступления Фроловой я видел аплодирующих стоя. Ее кошачий прокат под мюзикл Cats привел к 221 баллу, а Горбачева свой прокат начала с двух падений на трех прыжках. Но третий был четверным, простите за цифровой каламбур. Но ее программа под Джеймса Бонда смотрится, образ интересный, тренеры Софья Федченко и Влада Данилина подпрыгивали и показывали хореографию у бортика на себе. Общими усилиями Алина перешагнула через Фролову.
Но ее главной соперницей была Муравьева, выступавшая последней. Софья сделала, в общем-то, правильный выбор — не стала заходить на тройной аксель и поставила на чистоту выступления. Но есть нюанс: при таком подходе нельзя было даже дать повода придраться. Подопечная Евгения Плющенко дала его сразу каскадом двойной аксель + двойной тулуп, а потом и упала с одного из тройных. Это была капитуляция — если 18-летняя фигуристка вообще рассчитывала на успех и Олимпиаду.
Теперь, боюсь, у Федерации фигурного катания России нет выбора, кроме Петросян и Горбачевой. Но кого из них каким номером ставить, вопрос уже гораздо более тонкий, политический, дипломатический. Если не рулеточный.
Бойкова/Козловский лишены серебра
В других видах, которые закрывали программу финала «Гран-при» в воскресенье, тоже случилось эпохальное. В частности, в парах впервые за три года кто-то разбил привычный топ-2 из Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского. Такого не происходило с Олимпиады-2022. Да еще как!
Набирающая силу пара Нины Мозер Хабибуллина/Княжук с падением проиграла всего 12 баллов Мишиной/Галлямову. Бойкова и Козловский не избавились от ментальных проблем — причем теперь посыпался Дмитрий. На вопрос о психологах оба ответили скептично — мол, помочь себе ты можешь только сам. И почему теперь отправлять запасными надо пару Тутберидзе, а не Мозер?
В танцах все получилось ожидаемо — вплоть до бронзы. Кагановская/Некрасов с золотом, и опять же это заявка на молодой запас за Степановой/Букиным, а вот в борьбе за бронзу случилась драма. Невероятным образом упал Евгений Устенко, партнер Екатерины Мироновой. Питерская пара лишилась бронзы — а ее чудом взяли Щербакова/Гончаров. В свою очередь эти ребята настолько разуверились в интересности танцев, что взяли ранние билеты на самолет, не рассчитывая на награждение. А еще бронзу и призовые вполне могли взять Леонтьева/Горелкин. Но партнерше стало плохо из-за столкновения с соперниками на разминке.
А вот кого отправят на Олимпиаду, пока загадка. Гендиректор федерации Александр Коган на ходу рассказал, что должна вернуться некая информация от ISU — тогда и будет озвучено решение.
Дмитрий Кузнецов