Тарасова назвала умопомрачительным уровень фигурного катания в России

«Аделия [Петросян] порадовала, конечно. Одна ошибка, но у нее ошибка эта с тройного акселя. Алина Горбачева хорошая девочка, но ее нужно еще развивать. Соню Муравьеву очень жаль, Женя Плющенко не приехал. Она очень хорошая спортсменка и катальщица, — отметила Тарасова. — Просто не настроилась на произвольную. Но перспективы у нее есть. Ксюша Синицына каталась как песня. Ей бы всегда так кататься, ей бы равных не было бы. Настоящий талант. Не надо ни с кем соревноваться, надо выходить и делать то, что умеешь и без чего жить не можешь».