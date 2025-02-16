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Тарасова назвала умопомрачительным уровень фигурного катания в России

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Уровень фигурного катания в России умопомрачителен, все сделано превосходно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. Второе место заняла Алина Горбачева. Тройку лучших замкнула Анна Фролова. Выигравшая короткую программу Софья Муравьева стала четвертой.

«Аделия [Петросян] порадовала, конечно. Одна ошибка, но у нее ошибка эта с тройного акселя. Алина Горбачева хорошая девочка, но ее нужно еще развивать. Соню Муравьеву очень жаль, Женя Плющенко не приехал. Она очень хорошая спортсменка и катальщица, — отметила Тарасова. — Просто не настроилась на произвольную. Но перспективы у нее есть. Ксюша Синицына каталась как песня. Ей бы всегда так кататься, ей бы равных не было бы. Настоящий талант. Не надо ни с кем соревноваться, надо выходить и делать то, что умеешь и без чего жить не можешь».

«Уровень фигурного катания у нас умопомрачительный. Чемпионат Европы — это ничто по сравнению с этими соревнованиями. Очень высокий уровень тренеров, спортсменов и руководителей у нас в стране, — сказала Тарасова. — Все сделано потрясающе».