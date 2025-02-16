Аделия Петросян: «В голове были все самые плохие слова мира»

— Выходили довольно спокойно, даже в сравнении со вчерашним днем. Не то что мы думали о том, что нет права на ошибку. Мы старались настроиться так, чтобы мы ехали и как будто бы не боялись сделать ошибки. Есть ли мысли об Олимпиаде? Нет. Нам до завтрашнего дня дожить бы. Главная ли медаль? У нас совместная карьера не такая долгая, чисто логически, да. Мы боремся сами с собой, у нас такая задача и была.