Аделия Петросян: «В голове были все самые плохие слова мира»

Финал «Гран-при России» в Красноярке запомнился волевыми победами Аделии Петросян и Петра Гуменника, ожидаемым триумфом Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также первым большим успехом Василисы Кагановской и Максима Некрасова. Впрочем, ответа на главный вопрос, кто из наших фигуристов будет заявлен на олимпийский отборочный турнир в Пекин, мы пока так и не получили. Вот что говорили на тему своих прокатов и перспектив на Милан-2026 чемпионы и их тренеры.
Аделия Петросян, чемпионка среди женщин:
— После падения поняла: либо все, либо ничего. Не знаю, как прокомментировать этот шедевр. В голове были все самые плохие слова мира. Я понимала, что минус 10 баллов уже было, постаралась собрать волю в кулак. Себе советую прислушиваться к более опытным людям и не пытаться сделать все по-своему. Я не про аксель.
Что сказали тренеры? Ничего хорошего там не было. Удивление, шок. Мне кажется, у них в голове были все те же слова, что и у меня.
Неудачный для меня старт случился, хоть я и выиграла. Это, конечно, здорово. Но хотелось бы более триумфально выиграть, хотя бы приличнее. Не могу сказать, что я перфекционистка или максималистка, эти качества начинают проявляться только на соревнованиях, в обычной жизни нет.
Со здоровьем все нормально, ничего глобального нет. Не из-за этого перекидной сделала. Все самое плохое, что можно было сказать, я себе сказала.
Этери Тутберидзе, тренер Аделии Петросян, — фигуристке после проката:
— С таким началом, знаешь, ты закончишь либо с программой, либо с тренером — они лежат.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы среди пар:
— Доехали. Не дошли пешком, а старались именно доезжать — это было непросто. На нашу годовщину с Настей, нашей паре, которой уже восемь лет, хотелось сделать такой подарок. У нас хорошая физическая форма. Но в Красноярске всегда сложнее кататься, это связано и со временем в том числе. Здесь сложно заснуть, но ничего. Когда придут медали за Олимпиаду-2022? Мы ничего не знаем.
Василиса Кагановская/Максим Некрасов, чемпионы среди танцоров:
— Выходили довольно спокойно, даже в сравнении со вчерашним днем. Не то что мы думали о том, что нет права на ошибку. Мы старались настроиться так, чтобы мы ехали и как будто бы не боялись сделать ошибки. Есть ли мысли об Олимпиаде? Нет. Нам до завтрашнего дня дожить бы. Главная ли медаль? У нас совместная карьера не такая долгая, чисто логически, да. Мы боремся сами с собой, у нас такая задача и была.
Петр Гуменник, чемпион среди мужчин:
— Мои шансы на Олимпиаду уже не пять процентов, а как минимум шесть, а максимум, следуя логике, до ста. Как выбрать претендента? Надо выбрать ряд критериев, дать им какой-то вес, потом умножить этот вес и суммировать баллы. Дополнительные прокаты? Я готов, всегда. Баллов таких я не ожидал, если честно. Думал, поменьше будет. Я изначально не сильно волновался, мог сам себя успокоить, на тренировках все делал — знаю, как надо, как выехать.
Тамара Москвина, тренер Гуменника и Мишиной/Галлямова:
— Судьи все оценили. Я как тренер проведу позже беседу по поводу результатов соревнований, но скоропалительно так высказываться не буду. Но я довольна. Должны ли Мишина/Галлямов ехать на Олимпиаду? Не знаю. Есть же список правил, который написал Международный союз конькобежцев, ISU. Все согласно этому регламенту, что там написано. Вы же его читали? Почитайте.
Результат есть, но там же есть и другие критерии, поэтому вот когда эти все критерии совпадут, тогда и поговорим. Но мы готовимся к Олимпиаде. Вернее, будем готовиться. Зачем оценивать Машину и Галлямова? Посмотрите результаты и все! Сколько соревнований было. Они в большинстве выступали успешно.
Дмитрий Кузнецов