Испанская фигуристка получила шесть лет за клостебол. Это в 24 раза больше, чем Синнер

«Когда наш самолет приземлился в аэропорту Бергамо, я была самым счастливым человеком на свете, ведь я только что приняла участие в Олимпийских играх, — рассказала фигуристка в интервью Hielo Espanol. — Я включила мобильник и получила уведомление: неблагоприятный результат теста на вещество под названием клостебол. Сначала я подумала, что это ошибка и я что-то неправильно поняла. Ведь я не знала, что это за препарат и как он мог попасть в мой организм. Мой мир рухнул. Я была опустошена, напугана и не знала, что делать. Обо мне написали во всех газетах, и я начала получать оскорбления в социальных сетях. Люди писали, что такие, как я, наносят вред спорту и что я позорю свою страну».