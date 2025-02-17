Испанская фигуристка получила шесть лет за клостебол. Это в 24 раза больше, чем Синнер

Испанская фигуристка-парница Лаура Баркеро согласилась на шестилетнюю дисквалификацию за допинг, которая, видимо, поставит крест на карьере 23-летней спортсменки. В 2022-м и 2023 годах девушка дважды сдала положительный тест на стероид клостебол. По словам участницы Олимпиады в Пекине, в обоих случаях имело место трансдермальное заражение от заживляющего крема трофодермина.
Обстоятельства очень похожи с делом звездного теннисиста Янника Синнера, который накануне получил за тот же препарат всего три месяца отстранения между турнирами «Большого шлема». Но, несмотря на вмешательство токсикологов и бесполезность клостебола в фигурном катании, приговор Баркеро оказался очень суровым. Как рецидивистке ей вообще грозило 12 лет, и нынешний вердикт — компромисс, достигнутый в результате переговоров с ВАДА.
Люди писали, что я позорю свою страну
О залете первой в истории представительницы Испании на олимпийских турнирах в парном разряде фигурного катания стало известно сразу после завершения Игр в Пекине. В Китае Лаура выступала в дуэте с бывшим итальянцем Марко Дзандроном и заняла довольно высокое, 11-е место. Трофодермин как источник допинга всплыл почти сразу, ведь спортсмены тренировались в Италии, где этот заживляющий крем с клостеболом продается в аптеках без рецепта. Писали, что Баркеро якобы обрабатывала им порезы от коньков на руках. Однако фигуристка уверяет, что все было совсем не так.
«Когда наш самолет приземлился в аэропорту Бергамо, я была самым счастливым человеком на свете, ведь я только что приняла участие в Олимпийских играх, — рассказала фигуристка в интервью Hielo Espanol. — Я включила мобильник и получила уведомление: неблагоприятный результат теста на вещество под названием клостебол. Сначала я подумала, что это ошибка и я что-то неправильно поняла. Ведь я не знала, что это за препарат и как он мог попасть в мой организм. Мой мир рухнул. Я была опустошена, напугана и не знала, что делать. Обо мне написали во всех газетах, и я начала получать оскорбления в социальных сетях. Люди писали, что такие, как я, наносят вред спорту и что я позорю свою страну».
Фигуристка обратилась к профессору токсикологии Жан-Клоду Альваресу — этот французский специалист сейчас помогает практически всем спортсменам, которые пытаются доказать непреднамеренное заражение допингом — от примесей в спортпите до сексуальных контактов. Тест волос Баркеро, проведенный в клинике Альвареса 28 февраля 2022 года, дал отрицательный результат. А вот на поверхностях некоторых предметов из косметички спортсменки нашли следы ацетата клостебола. Самая высокая доза была обнаружена в арника-геле — разрешенной гомеопатической мази для релаксации на основе вазелина. Эти результаты и позволили адвокатам выстроить линию защиты.
«Положительный результат был вызван кремом трофодермином, который коллега дала мне на тренировочном сборе на случай, если понадобится лечение раны, — рассказала уроженка Мадрида на слушаниях в суде. — Подруга вручила мне тюбик без упаковки и инструкции. Я им так и не воспользовалась — положила в косметичку вместе с другими кремами и лекарствами и забыла о его существовании. К сожалению, как мы узнали позже, на внешней стороне тюбика содержались остатки препарата, и в итоге они попали на другие предметы, которые я взяла с собой на Игры в Пекин. В результате я постоянно подвергалась трансдермальному воздействию и загрязнению этим веществом, не зная об этом».
Правила нечувствительны к специфическим ситуациям
Впрочем, во время слушаний в CAS версия с отсутствием вины и халатности спортсменки не прокатила. Лаура не сумела представить арбитрам подругу, которая зачем-то раздает коллегам крем с допингом. А вывод профессора Франческо Ботре из антидопинговой лаборатории Лозанны о том, что воздействие малых доз клостебола (в пробе фигуристки нашли примерно 0,5 нг/мл стероида) не может привести к улучшению спортивных результатов, не возымел должного эффекта. В итоге Баркеро получила год дисквалификации, а их олимпийский результат с Дзандроном был аннулирован. О санкциях объявили в октябре 2023 года, когда срок наказания уже истек. Впрочем, к тому времени против испанки завели еще одно антидопинговое дело.
В феврале 2023 года Лаура и Дзандрон возобновили тренировки, начав подготовку к чемпионату мира. Однако они продлились недолго, поскольку пришла информация о новом положительном тесте Баркеро на клостебол. «Я не могу дать исчерпывающую информацию о втором положительном результате, поскольку у меня ее просто нет, — рассказала девушка. — Я приняла все меры предосторожности, изменила свои привычки, чтобы избежать риска заражения. Я жила, словно в стеклянном шкафу, была осторожна во всем. Однако это снова случилось — мне был нанесен сокрушительный удар не только в эмоциональном плане, но и в спортивном, и юридическом. Антидопинговые органы расценили новый случай как повторное нарушение, хотя доказательства по-прежнему указывали на непреднамеренное загрязнение».
Шансов на оправдание после повторного залета практически не было, поэтому адвокаты посоветовали спортсменке не тратить время и деньги на разбирательство, а признать вину в непреднамеренном нарушении правил. Теоретически фигуристка могла получить пожизненное отстранение или дисквалификацию на 12 лет. Но благодаря раскаянию отделалась шестилетним наказанием до 21 февраля 2028 года, которое все равно ставит крест на ее спортивной карьере. Лаура больше не связана со спортом. В настоящее время она учится на врача-физиотерапевта и рассуждает о несправедливости антидопинговой системы. «Правила созданы для того, чтобы гарантировать честный спорт, но они являются слишком жесткими и нечувствительными к специфическим ситуациям», — говорит испанка.
Шесть лет — это серьезное наказание для мира фигурного катания, где допинговые нарушения сравнительно редки, а польза от запрещенных препаратов неочевидна. Для сравнения: другая участница Олимпиады-2022 россиянка Камила Валиева получила за кардиологическое лекарство триметазидин четыре года, а ее соотечественница Мария Сотскова — десять лет за фуросемид и фальсификацию документов. Понятно, что главная причина длительного отстранения Баркеро — рецидив с положительным тестом. Однако на фоне истории с теннисистом Янником Синнером, который также заключил мировое соглашение с ВАДА и тоже «непредумышленно» заразился клостеболом через крем трофодермин, драконовское наказание в отношении малоизвестной испанки выглядит, мягко говоря, скандально.
У Синнера были два туза в рукаве
В теннисе вокруг трехмесячного отстранения Синнера продолжают бушевать страсти. Масла в огонь подлил олимпийский чемпион Евгений Кафельников, предложивший неравнодушным игрокам бойкотировать матчи против Янника.
«Если ты на сто процентов уверен в своей невиновности (а он и его юристы это раньше говорили), почему ты соглашаешься на трехмесячное отстранение? — задался вопросом россиянин в соцсетях. — ВАДА — это грязнейшая организация! С ними можно заключить любую сделку — даже если ты виновен. В свете последних событий я бы поступил так: каждый раз, когда бы мне на турнирах попадался Синнер, я бы не выходил на корт. Неважно — в первом круге или в финале. Но, боюсь, никто так не поступит. Зачем жертвовать призовыми, выступая против игрока, у которого были два туза в рукаве как минимум на протяжении всего сезона-2024?».
Впрочем, не все разделяют такую точку зрения. Например, первая ракетка женского рейтинга Арина Соболенко считает, что стать жертвой несправедливого преследования за допинг стало слишком легко.
«В голове мысль: что, если кто-то случайно нанес на тебя крем, а потом тест окажется положительным? Тогда тебя начнут преследовать, и никто не поверит ни единому слову, — сказала белоруска в интервью National News. — Появляется страх перед этой системой. Я просто не понимаю, как теперь можно ей доверять».
А итальянский теннисист Андреа Вавассори вообще обратился к Синнеру со словами поддержки.
«Ты вернешься храбрее и сильнее, чем раньше. Люди, которые тебя знают, понимают, что у тебя сильный характер. Действительно удивляет, как ты умеешь справляться с трудностями и не обращаешь внимания на людей, которые в своей критике переходят черту. Янник, у меня к тебе все больше уважения», — написал Вавассори в соцсетях.
«Я не верю, что Синнер пытался кого-то обмануть, — поддержал мысль известный британский ветеран Тим Хенмен в разговоре со Sky Sport. — Но, когда дело доходит до допинга, все должно быть белым или черным, положительным или отрицательным. А когда появляются такие слова, как урегулирование и соглашение, создается впечатление, что вместо суда состоялись деловые переговоры. Такой подход коробит игроков и болельщиков. Синнер заинтересован в том, чтобы отбыть дисквалификацию, подвести черту и хорошо подготовиться к “Ролан Гаррос”, что является для него приоритетом. Эта сделка кажется очень удобной для Янника, но ему придется оправдываться за нее до конца своей карьеры».
Автор: Олег Шамонаев