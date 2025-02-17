«Макар, ой, Марк… Извини». Загитова — Кондратюку на записи влога о финале Гран-при

Ранее диктор арены в Красноярске назвал фигуриста Макаром, а не Марком, объявляя о его выходе на лед перед произвольной программой.
Загитова: Макар, ой, Марк… Извини. Как ты себя чувствуешь?
Кондратюк: Шутка смешная, если повторить ее дважды (улыбается).
Загитова: Все мы поняли (смотрит в камеру).
Кондратюк: Да, это было неожиданно, это немножко разрядило тяжелую атмосферу, которая витала перед прокатом.
Загитова: Ты посмеялся?
Кондратюк: Ну, поржал, да. Может, это было не видно визуально, я не очень помню. Но внутри это было, да.
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