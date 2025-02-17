Гуменник о шансах на олимпийский отбор: «Теперь можно увеличить. 6% как минимум»

— Какое следующее твое желание будет?
— Следующее желание… Ну, какое следующее соревнование? Кубок Первого канала?
— Олимпиада?
— Олимпиада… Тоже достойна места.
— Я читала твое интервью. Ты сказал, что на пять процентов, скорее всего, ты поедешь на те самые Олимпийские игры. Но теперь-то коэффициент возрос?
— Теперь можно увеличить.
— Шесть процентов?
— Шесть как минимум, — сказал после проката Гуменник, отвечая на вопросы Алины Загитовой.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе — по одному участнику/дуэту в каждом виде.