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Гуменник о шансах на олимпийский отбор: «Теперь можно увеличить. 6% как минимум»

15 февраля фигурист победил на Гран-при России в Красноярске, набрав 314,54 балла.

Источник: Спортс"

— Какое следующее твое желание будет?

— Следующее желание… Ну, какое следующее соревнование? Кубок Первого канала?

— Олимпиада?

— Олимпиада… Тоже достойна места.

— Я читала твое интервью. Ты сказал, что на пять процентов, скорее всего, ты поедешь на те самые Олимпийские игры. Но теперь-то коэффициент возрос?

— Теперь можно увеличить.

— Шесть процентов?

— Шесть как минимум, — сказал после проката Гуменник, отвечая на вопросы Алины Загитовой.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе — по одному участнику/дуэту в каждом виде.