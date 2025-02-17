Шашечки или ехать? Россия выбирает фигуристов для Милана-2026

«Лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном» — популярное мотивирующее клише, но на длинной дистанции правильное. Лучше подкатить к девушке с риском быть отшитым, лучше послать список участников Олимпиады, чем отказаться от идеи заранее.
Ошибки Парижа-2024 усвоены, и перед зимней Олимпиадой наши спортивные федерации уже не думают о бойкоте. Первым из больших видов спорта свою сборную определят фигуристы. После прошедшего финала «Гран-при» ее состав приобрел более четкие очертания, но вопросы все равно остаются.
Так кто должен и будет представлять Россию на Олимпиаде?
Условия задачи
Если отбросить шелуху, то у федерации сейчас две задачи. Выбрать правильных кандидатов со спортивной точки зрения, которые поедут не отбывать номер, а хотя бы цепляться за медали — и при этом не ошибиться с политической точки зрения. Условия Международного союза конькобежцев (ISU) жесткие — если не пройдены критерии политической нейтральности и допинговой чистоты, слетает и запасной. Но мы точно не в той ситуации, чтобы выбирать. Нужно есть, что дают, и в идеале получить от процесса гурманское удовольствие.
И федерация пока предпринимает максимальные аппаратные усилия и даже, по некоторым данным, добилась предварительного согласования заявок с ISU — что позволит заранее узнать, кто проходит фильтр. Это косвенно подтверждают и слова гендиректора ФФККР Александра Когана «СЭ»: «Решение будет озвучено, когда к нам вернется информация из ISU — тогда и ждать. Когда именно это произойдет, зависит не от нас». То есть контакты идут, и это прекрасная новость и успех.
Мужчины
У мужчин самая непростая ситуация с точки зрения спорта. Чемпионат России выиграл Владислав Дикиджи, Евгений Семененко стал третьим, Петр Гуменник — четвертым. На финале «Гран-при» ситуация отзеркалилась — уже Гуменник выиграл, причем с фантастическими прокатами и рекордом России, Дикиджи дал слабину и стал четвертым. Семененко снова финишировал третьим.
Аргументов в пользу каждого можно привести уйму, как и статистических выкладок, нужно просто подобрать правильный критерий — и твой любимец окажется очевидным выбором. Но если все факторы суммировать, фаворитом кажется Гуменник, который еще в субботу оценивал свои шансы в пять процентов. По нашей информации, руководители федерации в разговорах после финала «Гран-при» обсуждали кандидатуры Гуменника и Дикиджи, то есть Семененко уже вне гонки — что объясняет его режим «черного неба» на лице после соревнований.
И склоняться ФФККР наверняка будет к Гуменнику. За это говорит консенсус среди специалистов, что его катание — экспортный товар, последний высокий результат, дающий шанс на медаль, наличие артистизма и сильной школы за спиной. Минусы… Гуменник умный. А значит, подвержен рефлексии и нестабильности в психологии.
- Спортивный сценарий: Гуменник — Семененко
- Осторожный сценарий: Гуменник — Дикиджи
Женщины
У женщин все проще со спортивными критериями. Очередная ученица Тутберидзе Аделия Петросян забирает все титулы в России, прыгает четверные, и, несмотря на периодические ошибки, равных в стране ей нет. Четверные — это гарантия защиты от сложностей с международным судейством без российского представителя в жюри, но ошибки типа падений могут уже и не простить — прежде всего зарубежные соперницы.
С запасом тоже стало понятно — Алина Горбачева была третьей на чемпионате России и второй в прошедшем финале, ее оппоненты нестабильны, хотя и сама она точно не машина и в Красноярске дважды упала. Но прыгает четверной и с молодым тренерским штабом, который может выбрать модные программы.
Проблема в одном — кого заявлять первым, а кого запасным, и кого вообще дадут заявить. Петросян из штаба Тутберидзе, в котором дисквалификацию сейчас отбывает Камила Валиева. Поэтому вполне возможно, что основной заявят Горбачеву, а в запас — Петросян, и в случае прохождения фильтра обеими сделают замену по травме.
- Спортивный сценарий: Петросян — Горбачева
- Осторожный сценарий: Горбачева — Петросян.
Пары
С лидерами все ясно — Анастасия Мишина/Александр Галлямов не имеют соперников в России и суперстабильны, хотя последний старт дался им тяжело. Они уже далеко не фавориты в масштабах мира, каковыми были пару лет назад.
Вопрос — с запасными или даже основой, если кулуарно удастся понять, что Мишина/Галлямов не подходят ISU. По идее за заслуги во всем четырехлетнем цикле стоило бы отправить Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, но так спорт не работает. Пара разваливается на глазах после перехода к Тутберидзе, в том числе психологически. И снова включается фактор допинга Валиевой.
Параллельно стремительно растет молодой дуэт Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — сильный штаб под руководством Нины Мозер, которую знают за рубежом, самая сложная техника в стране и растущие баллы. Как будто вопрос здесь только с политикой — но, чтобы притянуть ее, нужно очень захотеть.
- Спортивный сценарий: Мишина/Галлямов — Хабибуллина/Княжук
- Осторожный сценарий: Мишина/Галлямов — Хабибуллина/Княжук
Танцы
С лидером вроде бы тоже все понятно — это главные наши ветераны, которых помнят на чемпионатах мира, Александра Степанова/Иван Букин. Но политические моменты включиться могут и здесь.
Вопрос как раз с этой подстраховкой и запасом (который может стать основой в случае сигналов из ISU или травмы). В серебряных призеров чемпионата России Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина по многим симптомам не верит уже наша федерация. Здесь и возраст партнера, и один штаб со Степановой/Букиным, а хорошо бы разбавить, и так далее.
Поэтому ставка как минимум в запасе на молодых. Ими могут стать Хавронина/Нарижный (выше по результатам) и Кагановская/Некрасов, которые, судя по всему, нравятся президенту федерации Антону Сихарулидзе. У первых еще и травма. Так что угадать выбор ФФККР здесь почти нереально.
- Спортивный сценарий: Степанова/Букин — Худайбердиева/Базин
- Осторожный сценарий: Хавронина/Нарижный — Степанова/Букин
Автор: Дмитрий Кузнецов