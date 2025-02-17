Шашечки или ехать? Россия выбирает фигуристов для Милана-2026

Если отбросить шелуху, то у федерации сейчас две задачи. Выбрать правильных кандидатов со спортивной точки зрения, которые поедут не отбывать номер, а хотя бы цепляться за медали — и при этом не ошибиться с политической точки зрения. Условия Международного союза конькобежцев (ISU) жесткие — если не пройдены критерии политической нейтральности и допинговой чистоты, слетает и запасной. Но мы точно не в той ситуации, чтобы выбирать. Нужно есть, что дают, и в идеале получить от процесса гурманское удовольствие.