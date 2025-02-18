Сразу 2 молодых дуэта русских фигуристов получают невменяемые баллы. Федерация может испортить им карьеру

Василиса Кагановская и Максим Некрасов, безусловно, любимцы публики. Они достаточно харизматичные и яркие, что привлекает зрителей. Только их реальный уровень катания пока достаточно слабый. Большую часть работы выполняет партнер — переставляет Василису, таскает ее на себе, потому что кататься в сцепке они пока не могут. Это заметно даже не специалисту, при нормальном судействе все это влияет и на баллы за технику, и на компоненты. Ребята даже год вместе не работают, а в танцах время — главный союзник, оно просто необходимо. Почему Пападакис и Сизерон стали такими униками? Да, они суперталанты, но ведь еще и работали практически с 10 лет вместе, достигли максимального уровня взаимопонимая и скатанности. У нас же делают невероятный дуэт из Кагановской и Некрасова в их первый сезон. Их ставят выше более техничных дуэтов. У обоих партнеров есть статус только на юниорском уровне, который ничего не решает среди взрослых.