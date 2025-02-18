Сразу 2 молодых дуэта русских фигуристов получают невменяемые баллы. Федерация может испортить им карьеру

Сейчас все результаты и действия фигуристов в России рассматриваются только под одним углом — будущего отбора на Олимпиаду. Если раньше все говорили о возвращении на международную арену только гипотетически, то сейчас появились конкретные даты и условия. И самое тяжелое — это одна квота на вид.
В танцах на льду, кажется, нет сомнений по поводу первого номера сборной — это Александра Степанова и Иван Букин. Только их кандидатура максимально нестабильная, особенно после слов Татьяны Тарасовой (РИА Новости):
«Я проконсультировалась с [генеральным директором ФФККР] Александром Коганом — новое положение [об участниках отбора] вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны посылать одинаковых по силе спортсменов, которые не срывают выступления и хорошо проявили себя в сезоне».
Несмотря на хороший международный статус и опыт, ISU могут легко отказать Степановой/Букину в нейтральном статусе: из-за постов в социальных сетях или флажков, которые стали причиной недопуска на Олимпиаду-2018. Поэтому вторая пара должна быть готова влететь на олимпийскую вечеринку. И здесь выбор широкий, но у всех оставшихся пар минусы перевешивают плюсы.
Существует инсайд, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не рассматриваются в качестве участников заявки, хотя именно они стабильно выигрывали этапы Гран-при и медали чемпионата России, включая золото. Хотя еще пару лет назад эти ребята получали невероятную поддержку от ФФККР, улетали за 90 баллов в ритм-танце. В какой-то момент их так перекормили оценками, что они не выдержали прессинга, много ошибались на главных российских стартах. Теперь все это позади. Вроде бы они должны прикрывать. тылы Степановой и Букина. В плане скатанности они дадут всем новичкам фору. Но федерация уже успела вычеркнуть их из списка любимчиков, хотя Лизе всего 22 года! Да, Егору — 29, но посмотрите на мировой топ мужчин, там собрание «кому за 35». Худайбердива и Базин в один момент перестали быть перспективными…
Год назад очень сильно подтягивали Ирину Хавронину и Девида Нарижного, хотя их совместная работа вызывала вопросы. Каждый сам по себе хороший фигурист, но дуэт не складывался, была видна колоссальная разница в шагах. И только сейчас они смогли показать скатанность. Именно в этот момент у партнера случилась травма, которая привела к операции. В итоге ставить их в запас тоже не самый оптимальный вариант.
В этом же сезоне, действительно, отдали предпочтение новым парам. Это было заметно с первых стартов — дебютанты получали огромные и неоправданные оценки на уровне медалей Гран-при, им прощались ошибки и банальная нескатанность. Это грозило настоящей катастрофой, но пока федерация и судьи не настолько смелые, чтобы ставить новые дуэты на пьедестал главного турнира страны (чемпионата России). Несмотря на это, именно у них великолепные шансы попасть в Милан-2026…
Василиса Кагановская и Максим Некрасов, безусловно, любимцы публики. Они достаточно харизматичные и яркие, что привлекает зрителей. Только их реальный уровень катания пока достаточно слабый. Большую часть работы выполняет партнер — переставляет Василису, таскает ее на себе, потому что кататься в сцепке они пока не могут. Это заметно даже не специалисту, при нормальном судействе все это влияет и на баллы за технику, и на компоненты. Ребята даже год вместе не работают, а в танцах время — главный союзник, оно просто необходимо. Почему Пападакис и Сизерон стали такими униками? Да, они суперталанты, но ведь еще и работали практически с 10 лет вместе, достигли максимального уровня взаимопонимая и скатанности. У нас же делают невероятный дуэт из Кагановской и Некрасова в их первый сезон. Их ставят выше более техничных дуэтов. У обоих партнеров есть статус только на юниорском уровне, который ничего не решает среди взрослых.
Когда в последний раз федерация делала нечто подобное с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, это привело к тому, что ряд интересных пар просто завершили карьеру. Они понимали, что весь их труд просто не собираются оценивать по достоинству. Мы хотим того же и сейчас?
Еще одни яркие дебютанты — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Здесь также лучше себя проявляет себя партнер — у него и хорошее скольжение, он более яркий и раскрепощенный. Елизавета же часто ошибалась на важнейших элементах, падала, что не давало нормально конкурировать в начале сезона. Даже в таких условиях им тянули оценки, а безошибочные прокаты оценивали на уровне мировых топов.
Сейчас танцы на льду во всем мире ушли от скольжения и стараются больше удивлять постановками, позициями и хореографическими решениями. Казалось бы, выбор молодых и более смелых дуэтов можно объяснить этой тенденцией. Только в реальности постановки всех российский пар достаточно блеклые и простые. Выделяется только ритмический танец Пасечник/Чиризано из-за партнера, который органично чувствует себя в этом образе.
Получается, реальных причин для выбора новых дуэтов в качестве флагманов нет. Пока они могут похвастаться только артистизмом, который уже перестал быть чем-то особенным в танцах. Оба дуэта тренирует Анжелика Крылова, которая ставила хорошие программы, но в этом сезоне промахнулась со своими учениками. Фигуристы сами по себе интересные, но им еще необходимо пройти долгий путь развития и становления. В ситуации, когда есть только одно место на международные старты и надо показать себя, ставка на «молодые дуэты» кажется прихотью, а не реально взвешенным решением. И как бы подобные эксперименты не испортили карьеру двум талантливым дуэтам. Вот Худайбердиева и Базин, по слухам, могут закончить уже в этом году. А 2 года назад они были на вершине русских танцев.
Алена Волкова