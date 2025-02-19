Экс российская фигуристка Морозов лишилась партнера в США. Его отстранили по серьезному обвинению

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, которая сейчас выступает за США, лишилась партнера — Джеффри Чена отстранили по обвинению в неправомерных действиях. Сама 23-летняя Морозов уже пробуется с новым фигуристом, однако на него претендует еще одна спортсменка.
Почему Морозов лишилась партнера
Как сообщает Центр безопасности спорта США, с 18 февраля Джеффри Чен отстранен от соревнований из-за неправомерного поведения. Подробностей проступков американца не сообщают. На прошедшем в январе чемпионате США по фигурному катанию пара Морозов/Чен заняла 10-е место в танцах на льду.
Любопытно, что с похожей формулировкой не так давно отстранили другого фигуриста — бывшего россиянина Ивана Десятова, который в 2022-м стал гражданином США. Его забанили по причине «обвинения в ненадлежащем поведении». Позже стало известно, что выступающая за Эстонию фигуристка Солен Мазинг обвинила Ивана в изнасиловании, которое, согласно ее заявлению, произошло еще в декабре 2023-го.
С кем она может выступать теперь
По данным The Skating Lesson, Аннабель уже начала тренироваться с другим фигуристом — 20-летним Бенджамином Старром. Правда, еще не факт, что Морозов сойдется с новым партнером: вместе с ней в пару со Старром пробуется 21-летняя Изабелла Флорес — она как раз выступала в дуэте с отстраненным ранее Десятовым.
К 20 годам Старр поменял уже двух партнерш. С 2017-го он выступал с Дженной Хауэр, с которой становился двукратным призером чемпионата США среди юниоров и выиграл золото молодежного чемпионата страны 2018 года. C мая 2024 года Бенджамин стал выступать в дуэте с Яхли Педерсен, но их сотрудничество продлилось совсем недолго. Педерсен, кстати, ранее была в паре с Джеффри Ченом.
Аннабель переехала в США в 2023-м
Морозов — дочь известного фигуриста и тренера Николая Морозова. Она родилась в Коннектикуте, выступала за США и Францию, а с 2016-го по 2023-й — за Россию. Выступала вместе с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным.
В 2023 году вместе с партнером Игорем Еременко Аннабель перебралась в США, где они поженились. Правда, совместное выступление фигуристов продлилось меньше года — весной 2024-го Аннабель начала тренироваться в паре с Ченом.
О перспективах Аннабель в составе сборной США сложно что-то сказать — в команде высокая конкуренция, в том числе много молодых спортсменов. При этом в российских танцах на льду Морозов могла бы быть заметной фигурой.
Артемий Кутейников