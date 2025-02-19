Экс российская фигуристка Морозов лишилась партнера в США. Его отстранили по серьезному обвинению

К 20 годам Старр поменял уже двух партнерш. С 2017-го он выступал с Дженной Хауэр, с которой становился двукратным призером чемпионата США среди юниоров и выиграл золото молодежного чемпионата страны 2018 года. C мая 2024 года Бенджамин стал выступать в дуэте с Яхли Педерсен, но их сотрудничество продлилось совсем недолго. Педерсен, кстати, ранее была в паре с Джеффри Ченом.