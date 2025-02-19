Есть дети от прошлого брака, имел долги по алиментам. Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

Фанаты фигуристки Камилы Валиевой заподозрили ее в романтических отношениях с хоккеистом Никитой Нестеровым. Поводом для слухов стали подарки и снимки, которые девушка опубликовала в соцсетях, а также ее общение с женами игроков ЦСКА.
Фото с одинаковым фоном в ресторане
В День всех влюбленных Валиева заинтриговала подписчиков снимком огромного букета в виде сердца. Также она показала, как проводит время в ресторане. На фото из заведения красавица-спортсменка выглядит очень счастливой.
Как сообщают различные Telegram-каналы, в то же самое время в ресторане отдыхал капитан ЦСКА Никита Нестеров. Хоккеист накануне обнародовал фото на фоне тех же интерьеров, что и Камила. Этого оказалось достаточно для появления слухов об их отношениях. Других, более существенных деталей, доказывающих роман спортсменов, пока нет. Однако, по версии фанатов, парочка сходила на свидание.
Большая разница в возрасте
31-летний Нестеров несколько лет назад развелся с супругой Екатериной, дочерью владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина. В этих отношениях у него появилось двое сыновей — Михаил и Кирилл.
А в 2022-м «Комсомольская правда» сообщила, что хоккеист был неплательщиком алиментов. Долг в 4 миллиона рублей Сиротина была вынуждена выбивать через суд. Приставам пришлось арестовать недвижимость Никиты в Подмосковье, а также несколько его внедорожников: в итоге деньги вычитали с зарплаты и накоплений олимпийского чемпиона.
Многих смущает разница в возрасте возможной пары — Камиле в апреле только исполнится 19, но в настоящее время такая тенденция часто прослеживается. Можно вспомнить отношения 45-летнего экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева и 24-летней гимнастки Ангелины Шкатовой, которая несильно старше его дочери.
Личная жизнь Валиевой
О личной жизни Камилы известно мало, поскольку она не любит играть на публику. Вспоминается только один случай, когда фигуристку заподозрили в любовном романе: в 2022 году ее заметили в компании певца Вани Дмитриенко. Оба тут же опровергли информацию об отношениях, а затем и вовсе перестали общаться, несмотря на близкую дружбу с раннего детства.
По словам автора хита «Венера — Юпитер», он чувствует вину в прекращении общения. Ваня хотел лишь поддержать Камилу после скандала на Олимпиаде, который был связан с допингом, а фанаты сделали неправильные выводы.
Подливало масла в огонь и творчество Дмитриенко: незадолго до их совместной прогулки артист опубликовал клип, в котором Валиева сыграла роль его возлюбленной и он сделал ей предложение. Теперь у общественности появились новые домыслы, связанные с Нестеровым.
Егор Сергеев