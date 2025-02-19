Есть дети от прошлого брака, имел долги по алиментам. Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

Как сообщают различные Telegram-каналы, в то же самое время в ресторане отдыхал капитан ЦСКА Никита Нестеров. Хоккеист накануне обнародовал фото на фоне тех же интерьеров, что и Камила. Этого оказалось достаточно для появления слухов об их отношениях. Других, более существенных деталей, доказывающих роман спортсменов, пока нет. Однако, по версии фанатов, парочка сходила на свидание.