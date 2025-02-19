Чудом избежавший армии корейский фигурист сразится с казахстанским самородком. Битва за месяц до ЧМ

На финишную прямую выходит не только российский, но и международный сезон в фигурном катании. Уже на этой неделе южнокорейский Сеул принимает турнир, по сути, аналогичный европейскому первенству — чемпионат четырех континентов — 2025. Казалось бы, совсем недавно завершились зимние Азиатские игры, и вот очередной старт в календаре для лучших спортсменов не из Старого Света. В мужском турнире можно ожидать повторения «золотой» развязки Азиады от Чжун Хван Чха. При этом не все так очевидно, и тем интереснее…
Этот февраль Чха начал ударно с судьбоносной победы на Азиатских играх. Дело в том, что, согласно законодательству Республики Корея, отсрочку от службы в армии можно получить только благодаря особым достижениям. Конечно, в медальной копилке фигуриста уже значится серебро мирового первенства, но золото, завоеванное в Харбине, сделало его вклад в развитие национального спорта еще более убедительным.
С точки зрения конкурентоспособности, вице-чемпиону мира — 2023 есть что предложить, помимо титулов. Чха — прекрасный катальщик, который даже при довольно скромном контенте готов поражать целостностью постановок и получать уверенные девятки в компонентах. Чтобы приблизиться к 100 баллам в короткой и 190 в произвольной, ему будет достаточно и его обычного прыжкового набора с тремя квадами на две программы. Главное — катать чисто.
Если же стабильность покинет Чха и двух чистых прокатов на домашнем льду не случится, гипотетически включиться в «золотую» гонку может Михаил Шайдоров из Казахстана. Ученик олимпийского чемпиона-1994 Алексея Урманова активно разучивает уникальные прыжковые элементы и при этом рискует интегрировать их в соревновательные программы. Он уже внес свое имя в историю, успешно исполнив каскад из тройного акселя и четверного тулупа на этапе Гран-при во Франции. И на этом фигурист останавливаться не собирается: судя по соцсетям, готовит к ЧЧК-2025 комбинацию из трикселя и квад-сальхова.
Несмотря на зоны роста, особенно во второй оценке, Шайдоров здорово прогрессирует по ходу сезона и в презентации, и в технической составляющей. Это позволило ему установить личные рекорды в обеих программах и даже пробиться в топ-6 по итогам серии Гран-при ISU. В Сеуле у Михаила будет явно самая «дорогая» заявка, так что, если хватит сил сдюжить после марафона турниров (этапы Гран-при, челленджеры, финал Гран-при, Универсиада, Азиада), то колоссальная работа окупится медалью.
Лидер японской сборной Юма Кагияма на ЧЧК-2025 взял передышку и не сможет защитить прошлогодний титул. Представлять Страну восходящего солнца будут сенсационный призер ЧЯ-2025 Тацуя Цубои, пока проваливающий текущий сезон Кадзуки Томоно и чемпион аналогичного турнира в 2023-м Као Миура.
Логично, что из этой тройки именно у Миуры самые высокие шансы попасть на пьедестал. При этом одиночник в последнее время страдает от нестабильности и выступает как на американских горках. В Сеуле обстоятельства могут сложиться так, что Као выдаст прокаты жизни и с легкостью возьмет медаль, но, возможно, и вконец провалится. Кроме того, тревогу навевает и тот факт, что в январе 2025-го фигурист снялся с Универсиады из-за серьезного растяжения мышц левого бедра.
От США на чемпионат четырех континентов отправятся спортсмены, занявшие 3, 5 и 6 места на национальном первенстве. Из изначальной заявки, оглашенной после ЧСША-2025, остался только Камден Пулкинен. Андрей Торгашев, видимо, сконцентрировал все силы на подготовке к чемпионату мира. Еще один русский американец пропускает ЧЧК из-за страшного горя в семье: в конце января 2025-го родители Максима Наумова погибли в авиакатастрофе.
Вместе с Пулкиненом честь американской сборной будут защищать Джимми Ма и Томоки Хиваташи. При определенном стечении обстоятельств кто-то из них тоже может зацепиться за медаль, но шансы на порядок ниже, чем у тех же японцев.
В общем, точную тройку призеров предсказать сложно, поэтому турнир обещает подарить интригу. Соревнования в мужской одиночке пройдут уже в ближайшие четверг и субботу.
Александра Милюкова