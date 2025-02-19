Чудом избежавший армии корейский фигурист сразится с казахстанским самородком. Битва за месяц до ЧМ

Если же стабильность покинет Чха и двух чистых прокатов на домашнем льду не случится, гипотетически включиться в «золотую» гонку может Михаил Шайдоров из Казахстана. Ученик олимпийского чемпиона-1994 Алексея Урманова активно разучивает уникальные прыжковые элементы и при этом рискует интегрировать их в соревновательные программы. Он уже внес свое имя в историю, успешно исполнив каскад из тройного акселя и четверного тулупа на этапе Гран-при во Франции. И на этом фигурист останавливаться не собирается: судя по соцсетям, готовит к ЧЧК-2025 комбинацию из трикселя и квад-сальхова.