Валиева встречается с 31-летним хоккеистом? А Аверина и Соловьев уже выбрали дату свадьбы

На данный момент ни одна из сторон не подтверждала слухи об отношениях, однако поклонникам уже удалось найти несколько совместных фото и видео спортсменов с прогулок, из тренажерного зала и с хоккейной арены. Если новости подтвердятся, то хочется верить, что из-за новых отношений Валиева не откажется от своей мечты вернуться на соревновательный лёд. Её дисквалификация после проигранного допинг-дела заканчивается в декабре 2025 года, а к тренировкам она сможет приступить уже в октябре.