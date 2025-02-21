Федерация планирует заявить Бойкову/Козловского запасными на олимпийский отборочный турнир

Среди аргументов в пользу Бойковой/Козловского источниками называется международный опыт и более высокие результаты на протяжении всего олимпийского цикла. Главные конкуренты пары, более молодые Наталья Хабибуллина/Илья Княжук обыграли их на единственном турнире — прошедший финал «Гран-при» в Красноярске. Бойкова/Козловский были нестабильны в нынешнем сезоне, но завоевали серебро на чемпионате России.