Федерация планирует заявить Бойкову/Козловского запасными на олимпийский отборочный турнир

Основными в заявке будут чемпионы России Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Среди аргументов в пользу Бойковой/Козловского источниками называется международный опыт и более высокие результаты на протяжении всего олимпийского цикла. Главные конкуренты пары, более молодые Наталья Хабибуллина/Илья Княжук обыграли их на единственном турнире — прошедший финал «Гран-при» в Красноярске. Бойкова/Козловский были нестабильны в нынешнем сезоне, но завоевали серебро на чемпионате России.
Отметим, что российской стороне пока неизвестна позиция ISU по выбранным фигуристам с точки зрения неспортивных критериев отбора, что может привести к изменениям в списке.
После отправления заявки до 28 февраля замену с основных фигуристов на запасных можно будет сделать только по травме.