Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация планирует заявить Бойкову/Козловского запасными на олимпийский отборочный турнир

Как стало известно «СЭ», Федерация фигурного катания собирается заявить Александру Бойкову/Дмитрия Козловского запасными в парном катании на олимпийский отборочный турнир в Пекине в сентябре 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Основными в заявке будут чемпионы России Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Среди аргументов в пользу Бойковой/Козловского источниками называется международный опыт и более высокие результаты на протяжении всего олимпийского цикла. Главные конкуренты пары, более молодые Наталья Хабибуллина/Илья Княжук обыграли их на единственном турнире — прошедший финал «Гран-при» в Красноярске. Бойкова/Козловский были нестабильны в нынешнем сезоне, но завоевали серебро на чемпионате России.

Отметим, что российской стороне пока неизвестна позиция ISU по выбранным фигуристам с точки зрения неспортивных критериев отбора, что может привести к изменениям в списке.

После отправления заявки до 28 февраля замену с основных фигуристов на запасных можно будет сделать только по травме.