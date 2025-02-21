Экс-россиянка Самоделкина без шансов на подиум ЧЧК-2025. Зато в тройке идет ученица родителей Ильи Малинина

Без сюрпризов на турнире этого года, как и в 2024-м, золото разыгрывают между собой действующие чемпионка и вице-чемпионка — Монэ Тиба из Японии и Чхэ Ким Ен из Республики Корея. После первого соревновательного дня ведет вторая, хотя и Тиба выдала рабочий прокат с яркими эмоциями и мастерским исполнением непрыжковых элементов — все четвертые уровни из 21 участниц заработали как раз только Монэ и Ким, так что их лидерство безусловно даже в контексте этого параметра. Разницу в 3 балла между спортсменками создали ошибки японской фигуристки: непривычные недокруты вылезли на каскаде с лутцем и тройном флипе.