Экс-россиянка Самоделкина без шансов на подиум ЧЧК-2025. Зато в тройке идет ученица родителей Ильи Малинина

Чемпионат четырех континентов-2025. Женщины. Короткая программа
- Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 74,02
- Монэ Тиба (Япония) — 71,20
- Сара Эверхардт (США) — 67,36
- Алиса Лью (США) — 67,09
- Брэди Теннелл (США) — 66,58
- А Сон Ен (Южная Корея) — 65,57
- Вакаба Хигути (Япония) — 65,10
- Софья Самоделкина (Казахстан) — 63,98.
На этой неделе Сеул принимает один из ключевых турниров второй половины международного сезона в фигурке — чемпионат четырех континентов-2025. В женском одиночном катании состав подобрался на высоте, пусть и несколько сильных спортсменок решили пропустить старт ради подготовки к мировому первенству. Ожидаемо, что основная борьба развернулась между фигуристками из Японии, Республики Корея и США. При этом результаты вышли нереально плотными: семь участниц расположились в диапазоне пяти баллов, и даже новоявленная казахстанка Софья Самоделкина попала в этот топ, сделав все от себя зависимое.
Выходила экс-россиянка под 10-м стартовым номером, то есть еще в первой части соревнований. Логично, что ожидать высокие баллы на табло даже при чистом прокате было наивно. Здесь роль играют и рейтинг, а точнее, почти его отсутствие, и довольно низкие компоненты с надбавками. В любом случае Самоделкина сдюжила, чисто исполнив все прыжковые элементы и добив третьи и четвертые уровни за непрыжковые — учитывая, какие проблемы у нее были ранее именно в этом аспекте, это немалый прогресс.
Вторая оценка все еще значительно не дотягивает до топов из-за тяжести скольжения и других факторов, но вот по технике отдельных элементов фигуристка и правда прибавила. Пусть навязать конкуренцию тем же азиаткам и американкам Софья пока не может, она всего в 4 баллах от подиума (63,98 балла). Так что еще не все потеряно и в произвольной программе нужно бороться, не замечая судейскую скупость, ведь таковы реалии большого спорта для каждого, кто начинает путь буквально с чистого листа.
Неподалеку от Самоделкиной, на 10-й позиции, остановилась фигуристка, заработавшая скандальную репутацию в прошлое межсезонье, — Хэ Ин Ли. Около полугода кореянка провела вне льда из-за разбирательства по делу о домогательствах в отношении несовершеннолетнего. Тем не менее в ноябре 2024-го ей удалось доказать в суде невиновность, и трехлетнюю дисквалификацию приостановили, в отличие от другой фигурантки Ен Ю.
ЧЧК-2025 — первый старт на международном уровне для Ли в текущем сезоне, и пока его начало можно охарактеризовать как «первый блин комом». Были допущены ошибки, включая бабочку и недокрут. В произвольной программе ей придется отыгрываться с 10-го места, поэтому смело предположим, что добавить третью медаль этого турнира у нее вряд ли получится в этом году.
При этом шансы взобраться на пьедестал есть у коллеги Хэ Ин по сборной А Сон Е. Юная спортсменка выдала прекрасный прокат и получила третью техническую оценку за короткую программу. На данный момент ее слабое место — компоненты, но это можно наработать с опытом, главное — сохранить присущие ей стабильность и эстетичность линий.
Судя по первой половине сезона, как минимум его части, можно было сделать ставку на высокую позицию Вакабы Хигути. 23-летняя представительница Японии — одна из самых опытных фигуристок в нынешнем топе и, кажется, пока не собирается уходить из спорта. При этом здесь и сейчас выдать максимум у нее не получилось, и с ошибкой на тройном лутце и далекими от ее персонал бест 65,10 балла она 7-я.
Американские одиночницы выступили настолько близко по качеству, что уместились в какие-то восемь десятых балла с третьей по пятую позиции. Брэди Теннелл отличается высоким мастерством интерпретации программы, поэтому на сеульском льду ее ирландский танец тоже заблистал — ощущались драйв и энергия. Но уверенности на прыжковых все-таки не хватило, чтобы побороться за малую медаль. Спортсменка завершила короткую программу на промежуточном 5-м месте с 66,58 балла.
Вице-чемпионка США Алиса Лью отправилась на ЧЧК-2025 в ранге первого номера заявленного состава сборной. Однако доказать превосходство и сделать красивый камбэк на большом международном турнире ей пока помешали недокрут на стартовом каскаде из тройных флипа и тулупа, а также потери уровней на вращении и дорожке шагов. 67,09 балла — текущий 4-й результат с весомым шансом на итоговую медаль.
Удивительно, но обошла Лью, пусть и на три десятые баллы, Сара Эверхардт. Ученица Татьяны Малининой и Романа Скорнякова (да-да, это родители гениального Ильи Малинина) не может похвастаться сложным прыжковым набором, но это не мешает ей бороться за медали. Допустим, в короткой программе она исполнила скромный каскад из тройных тулупов, а также дупель и лутц, но чистота позволила показать вдохновенное катание и получить 67,36 балла. Это малая бронза на ЧЧК-2025.
Без сюрпризов на турнире этого года, как и в 2024-м, золото разыгрывают между собой действующие чемпионка и вице-чемпионка — Монэ Тиба из Японии и Чхэ Ким Ен из Республики Корея. После первого соревновательного дня ведет вторая, хотя и Тиба выдала рабочий прокат с яркими эмоциями и мастерским исполнением непрыжковых элементов — все четвертые уровни из 21 участниц заработали как раз только Монэ и Ким, так что их лидерство безусловно даже в контексте этого параметра. Разницу в 3 балла между спортсменками создали ошибки японской фигуристки: непривычные недокруты вылезли на каскаде с лутцем и тройном флипе.
Чхэ Ен же готова закрепить успех недавней Азиады и взять очередное золото. Короткая программа на ЧЧК-2025 получилась безупречной: все элементы на приличные плюсы и высшие уровни, вторые компоненты дня, запоминающаяся постановка, все сошлось воедино. 74,02 балла — первое место накануне произвольных программ. Если кореянка уверенно продлит победную серию в субботу, то отнесет себя в чисто претенденток на подиум чемпионата мира, который состоится всего через месяц.
Александра Милюкова