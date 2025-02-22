Самое необычное выступление в жизни Загитовой: каталась на границе в минус 15, обратились к фанатам на китайском

Олимпийская чемпионка катала программу под песню «Снег» в исполнении Филиппа Киркорова. Несмотря на то, что на улице в этот момент было около 15 градусов ниже нуля, фигуристка не только выдержала мороз в легкой одежде, но и обратилась к зрителям после окончания номера.