Самое необычное выступление в жизни Загитовой: каталась на границе в минус 15, обратились к фанатам на китайском

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в самой необычной локации в своей карьере. Фигуристка своим номером открыла международный российско-китайский фестиваль «ЗимФестАмур».
Площадка форума расположена прямо на границе — временную ледовую арену соорудили прямо на льду замершей реки Амур между китайским городом Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) и российским Благовещенском. За выступлением фигуристки смогли наблюдать одновременно зрители двух стран: с одной стороны катка расположились китайские болельщики, с другой — российские.
Большой массовый номер фигуристок, несколько хоккейных матчей с участием команд двух стран, фотосессия с Кубком Гагарина и заезды грузовиков КАМАЗ-мастер — программа фестиваля была насыщенной, а Алина ее открывала, отправившись на лед практически сразу с самолета — после 8-часового ночного рейса.
Олимпийская чемпионка катала программу под песню «Снег» в исполнении Филиппа Киркорова. Несмотря на то, что на улице в этот момент было около 15 градусов ниже нуля, фигуристка не только выдержала мороз в легкой одежде, но и обратилась к зрителям после окончания номера.
«Хочу сказать огромное спасибо, что мне удостоилась честь сегодня перед вами кататься. Хочу сказать, чтобы вы верили в мечту, никогда не сдавались и шли к своим целям! Спасибо большое, “сесе” (“спасибо” по-китайски)», — обратилась фигуристка к зрителям на холоде.
Сама Алина тоже обновила соцсети — выложила видео проката и сфотографировалась на фоне бурого медведя и панды — талисманов фестиваля.
На этом программа мероприятий для Алины в Благовещенске не закончилась. После выступления олимпийская чемпионка отправилась на мастер-класс для юных амурских фигуристов. Алина мило взаимодействовала с детьми, а они отблагодарили ее большим количеством роз, подаренных сразу после окончания тренировки.
Автор: Константин Лесик