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Сын Плющенко занял 18-е место на Мемориале Жука

Сын Плющенко занял 18-е место на первенстве России среди детей.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занял 18-е место на Мемориале С. А. Жука — первенстве России по фигурному катанию среди мальчиков и девочек.

На соревнованиях в Йошкар-Оле среди мальчиков старшей группы 12-летний Плющенко шел после исполнения элементов и короткой программы 16-м, однако в произвольном прокате дважды упал и показал 22-й результат. По сумме трех дисциплин сын и ученик Евгения Плющенко занял 18-е место, набрав 218,34 балла.

Победу одержал Добромир Воронов, тренирующийся у Виктории Буцаевой (311,48 балла). Второе место занял Артем Федотов, ученик Этери Тутберидзе (293,66). Третьим стал Марк Соколов, еще один ученик Буцаевой (268,03).