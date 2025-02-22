Сын Плющенко занял 18-е место на Мемориале Жука

На соревнованиях в Йошкар-Оле среди мальчиков старшей группы 12-летний Плющенко шел после исполнения элементов и короткой программы 16-м, однако в произвольном прокате дважды упал и показал 22-й результат. По сумме трех дисциплин сын и ученик Евгения Плющенко занял 18-е место, набрав 218,34 балла.