Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что завершила карьеру в 2019 году.
Загитова прекратила выступать на соревнованиях в декабре 2019 года, объявив, что приостанавливает карьеру.
«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в “Ледниковом периоде” в роли ведущей. У меня не было толком времени для того, чтобы подготовиться, — цитирует слова Загитовой на встрече со студентами Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) “Советский спорт”. — И вот, представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади — они там откусят все что надо. Естественно, я разговаривала с позиции ребенка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей».
«Я сделала работу над ошибками, в принципе, работала со многими профессионалами, в том числе и актрисами, которые меня учили правильно себя держать в кадре. В общем, была проведена колоссальная работа. Это хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная. Но, как мы знаем, неудачи тоже должны присутствовать в наших жизнях, чтобы как раз таки проводить работу над ошибками и становиться лучше. Поэтому я благодарна этому проекту за опыт. Надеюсь, что еще раз у меня будет возможность поучаствовать в нем», — добавила Загитова.