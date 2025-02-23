Почему Медведева проиграла Олимпиаду Загитовой: неизвестные детали битвы

«О Загитовой не будем»
Вряд ли перед олимпийским сезоном-2017/18 в мире фигурного катания был хоть один человек, который бы сомневался в том, что Медведева — будущая чемпионка Игр. До нее в женском одиночном катании давно никто так не доминировал. Последнее поражение Жени на тот момент датировалось ноябрем 2015-го. Это было серебро этапа Гран-при в Москве, где выиграла Елена Радионова. В тот момент эпоха Медведевой только зарождалась.
А как зародилась — так ученица Этери Тутберидзе принялась «выносить» всех соперниц без вопросов. Что в России, что за ее пределами. Разве что на чемпионате мира 2016 года в Бостоне лучшую фигуристку нашей страны попытались «придержать» в пользу американок — после короткой программы Евгения шла третьей. Но очередным мировым рекордом — их Медведева в то время буквально штамповала — в произвольной программе сняла все вопросы.
И уж тем более не было причин ставить под сомнение олимпийские перспективы Медведевой после чемпионата мира 2017 года в Хельсинки. Там она выиграла второй подряд титул — уже без какой-либо конкуренции, естественной или искусственной.
К тому моменту в группе Тутберидзе появилась талантливая фигуристка, которая параллельно с Медведевой забирала все золото предолимпийского сезона — но на юниорском уровне. Ничего сверхъестественного, что позволяло бы предположить, что менее через год она станет фаворитом Олимпиады наряду с двукратной чемпионкой мира, она не демонстрировала. Технически была уже по юниорам сильна — но презентационная часть оценки на тот момент у нее была почти детская.
Однако Медведева, похоже, уже тогда видела в ней потенциальную опасность. «О Загитовой не будем», — именно так, по интонации неожиданно резко, двукратная чемпионка мира ответила на попытку узнать о спарринге внутри группы. Чем огорошила и заставила задуматься — что, собственно, было не так в вопросе про хоть и сильную, но юниорку? В соревнованиях с ней лучшая фигуристка планеты не встречалась, сопоставлять их заочно в тот момент тоже в голову особо не приходило.
Видимо, изнутри Медведева воспринимала ситуацию по-другому. На тренировках чувствовала дыхание Алины себе в спину — и понимала, что вскоре будет ощущать его и на турнирном льду. А когда в мае 2017-го стало официально известно о том, что в олимпийском сезоне Загитова будет выступать во взрослых турнирах, ощущение, что расклады на Игры могут оказаться вовсе не столь очевидными, появилось у многих.
Медведева запрещала журналистам задавать вопросы
Когда же начался олимпийский сезон, ощущение превратилось в четкое понимание: в числе главных претенденток на золото Игр не одна российская фигуристка, а две. Для начала — во время контрольных прокатов. Там Медведева запрещала журналистам задавать ей вопросы про Олимпиаду. А затем — на одном из сентябрьских второстепенных турниров, которые обычно используются лидерами для обкатки новых программ.
Причем показателен был не только тот факт, что Загитова выиграла «Трофей Ломбардии» в пригороде Милана, опередив в том числе бронзовую медалистку Игр в Сочи итальянку Каролину Костнер и чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву. Важнее были баллы, которыми Алину оценили судьи. 147,17 в произвольной программе — для вчерашней юниорки на тот момент просто космос! Да и компонентами Загитову не обидели.
Медведева начинала сезон на неделю позже — в Братиславе, на Мемориале Ондрея Непелы. Напряжение висело в воздухе оголенным нервом. Евгении было крайне важно не просто выиграть, но сделать это максимально убедительно — и вдобавок укрепить в себе уверенность в исполнении всех прыжковых элементов во второй части программы. Да, сейчас уже не все помнят, но Женя попыталась тогда повторить фокус Загитовой, которая использовала правила в виде бонуса за позднее исполнение прыжков по полной. Разве что крайне неудобный для себя двойной аксель Медведева делала в начале.
С первой задачей она справилась на ура — почти 30 баллов отрыва от японки Рики Хонго и больше 30 от Радионовой. А вот со второй возникли проблемы. Помарки на прыжках у Медведевой были и на контрольных прокатах, и на «Непеле». Проблему фигуристка и ее тренеры решили кардинально: уже через две недели на турнире Japan Open она вышла на лед с переделанной из показательного номера произвольной программой «Анна Каренина», поставленной Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе. И, что самое главное, со старой, привычной для нее расстановкой прыжков. Предыдущая, более сложная программа авторства Ильи Авербуха была отправлена в запас. «Не убираю ее в дальний ящик», — заявила тогда Медведева, но в итоге больше ее никогда не исполняла.
Была ли стратегической ошибкой замена произвольной программы по ходу сезона? Вопрос дискуссионный и, вероятно, однозначного ответа не имеющий. С одной стороны, в то время как Загитова оттачивала оставленную на второй год программу «Дон Кихот» — и так привычную, как домашние тапочки, Медведева сначала с новой композицией попыталась выйти на новый для себя технический уровень, а затем, поняв, что может не справиться, сделала шаг назад. Но с другой — у Жени, возможно, не было выбора. Ведь уже тогда она начала испытывать боль в ноге, с которой еще выступила по инерции на этапах Гран-при. А затем, когда был диагностирован стрессовый перелом, взяла вынужденную паузу. И за два месяца до Олимпиады стало понятно, что не то что золото, а само ее выступление в Пхенчхане под вопросом. И не только ее…
«Пусть в глаза ей скажут, что не пустят на Олимпиаду»
Как раз к началу декабря 2018 года закончили работу комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи и оценкой утверждений бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы имевшем место вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему. Полное отстранение спортсменов из России от Игр в Пхенчхане было вполне реальным — по крайней мере, на нем настаивали наиболее рьяно настроенные наши недоброжелатели.
Решение об участии или пропуске Олимпиады должен был принять исполком МОК — и руководству Олимпийского комитета России пришла мысль включить в делегацию Медведеву.
«Она чистая, замечательная мировая спортсменка, пусть ей в глаза скажут, что ее не пустят на Олимпиаду или пустят под белым флагом, — так отреагировала на новость о поездке двукратной чемпионки мира в Лозанну Татьяна Тарасова. — Но мы все равно там будем побеждать и петь наш гимн».
Как оказалось, расчет был верный. Россиян, хоть и с ограничениями, без флага и гимна, и не всех, до Игр в Пхенчхане допустили. В этом, безусловно, была заслуга и Медведевой, выступившей перед членами исполкома МОК с искренней речью. Но вот шансы ее на олимпийскую победу за время лечения травмы и пропуска соревнований — а именно Финала Гран-при и чемпионата России — уменьшались с каждым новым стартом Загитовой, которая планомерно повышала личные рекорды.
А за месяц до Игр Алина победила Женю в их первом очном противостоянии, которое состоялось на чемпионате Европы в Москве. Расклад стал ясен. По второй оценке двукратная чемпионка мира свою более юную конкурентку все еще опережала. Но вот техникой Загитова отставание в компонентах уверенно перекрывала — даже с чистым прокатом соперницы. И Евгении, чтобы взять столь желанное олимпийское золото, с этим предстояло за оставшиеся недели что-то сделать.
Женя и Алина в последний раз взялись за руки
Но сначала им предстояло исполнить по одной программе в командном турнире Игр, куда сборную, несмотря на нейтральный статус, допустили. Официально о том, что нагрузку между Медведевой и Загитовой распределят, понятное дело, не объявляли, чтобы не раскрывать карты, но догадаться об этом было несложно. Сборная России боролась за золото, и обе фигуристки выглядели максимально надежным вариантом для завоевания максимальных баллов. И кроме того, они были достойны этих медалей.
Правда, в итоге победить в командном турнире не удалось — не будем лишний раз вспоминать, «благодаря» кому. Но обе наши одиночницы с задачей справились на отлично. Сначала Медведева подняла планку мирового рекорда в короткой программе, а затем Загитова без ошибок исполнила произвольную. Во время которой Женя болела за напарницу. «Сегодня и завтра она мой партнер по команде, я всеми силами ее поддерживаю», — отметила Медведева, хотя наверняка уже думала о предстоящем через неделю сражении за личное золото.
Как прошел для фигуристок этот период? На всех официальных тренировках той Олимпиады со стороны казалось, что тренерский штаб попытался по максимуму помочь Медведевой и Загитовой освободиться от стресса. Тутберидзе часто шутила, ее поддерживал Глейхенгауз, и даже обычно крайне серьезный Сергей Дудаков то и дело сдержанно улыбался. В голову запал эпизод, произошедший за день до короткой программы индивидуального турнира Игр. Перед самым ее завершением Тутберидзе подозвала обеих фигуристок к себе, и после краткого разговора Женя и Алина, смеясь, взялись за руки и продемонстрировали перед немногочисленными присутствовавшими параллельный реверанс. Который до слез контрастировал с заголовками типа «битва не на жизнь, а на смерть», которыми в то время пестрили СМИ.
Однако на этом поклоне шутки и закончились. Что было потом, вы знаете. Четыре чистых проката, как любят говорить наши великие тренеры, на разрыв аорты. Загитова в короткой программе обходит Медведеву на 1,31 балла. В произвольной у обеих фигуристок — невероятно! — абсолютно одинаковый до сотых результат. «Они обе у меня золотые», — говорила Тутберидзе, и нереально хотелось, чтобы с наградой высшего достоинства с той Олимпиады уехали и та, и другая фигуристка.
Но олимпийская чемпионка могла быть в тот вечер только одна: после скандала на Играх в Солт-Лейк-Сити Международный союз конькобежцев максимально обезопасил себя от повторения подобных ситуаций, поэтому два золота бы не вручили даже при полном равенстве баллов. Здесь же Алина одержала заслуженную победу, пусть и с небольшим математически отрывом. Который, что удивительно, уже встречался в олимпийской истории: Евгений Плющенко проиграл на Играх-2010 американцу Эвану Лайсачеку все те же 1,31 балла.
Это правда, что поражение Медведевой шокировало очень многих. В историю вошли и слезы Татьяны Тарасовой в прямом эфире, и комментарии Максима Транькова о том, что все спортсмены болели за Медведеву, — за которые он подвергся потом хейту со стороны фанатов Загитовой. Безусловно, потрясло оно и саму Евгению — рана, судя по тем интервью, где затрагивается эта тема, не зажила до сих пор. Да и не произойдет этого, скорее всего, никогда — что вполне объяснимо.
Но вспоминается, что в Пхенчхане на публике Женя вела себя максимально достойно. Да, в частном разговоре с Тутберидзе, по словам тренера, она в сердцах и бросила фразу «неужели вы не могли ее удержать еще год в юниорах», но в интервью не стала обвинять никого в своем поражении. Хотя 1,31 балла — это стоимость одного перенесенного во вторую половину программы тройного прыжка, которую бы Медведева компенсировала, исполняй ту самую, отставленную в начале сезона более сложную программу. Но и на эту тему она предпочла по горячим следам не разговаривать.
Фанатские виртуальные драки «загиботов» и «медвеботов», которые периодически вспыхивают даже сейчас, семь лет спустя после той драмы — история для другого материала. Спортивное же противостояние завершилось уже через полтора года после Пхенчхана. Загитова сразу после церемонии награждения золотом Игр-2018 пообещала вернуться на следующую Олимпиаду — но успела выиграть только чемпионат мира следующего сезона, в декабре 2019-го фактически завершив карьеру. Медведева перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но вернуться на уровень предыдущего олимпийского цикла уже не смогла — и закончила со спортом на несколько недель позже Загитовой. Смысла продолжать биться обеим уже не было: наступала эпоха фигуристок, владеющих четверными прыжками. Но в историю Олимпиад Алина и Женя вписали одну из самых красивых ее страниц.