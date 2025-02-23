Почему Медведева проиграла Олимпиаду Загитовой: неизвестные детали битвы

Была ли стратегической ошибкой замена произвольной программы по ходу сезона? Вопрос дискуссионный и, вероятно, однозначного ответа не имеющий. С одной стороны, в то время как Загитова оттачивала оставленную на второй год программу «Дон Кихот» — и так привычную, как домашние тапочки, Медведева сначала с новой композицией попыталась выйти на новый для себя технический уровень, а затем, поняв, что может не справиться, сделала шаг назад. Но с другой — у Жени, возможно, не было выбора. Ведь уже тогда она начала испытывать боль в ноге, с которой еще выступила по инерции на этапах Гран-при. А затем, когда был диагностирован стрессовый перелом, взяла вынужденную паузу. И за два месяца до Олимпиады стало понятно, что не то что золото, а само ее выступление в Пхенчхане под вопросом. И не только ее…