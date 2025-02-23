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Почему Медведева проиграла Олимпиаду Загитовой: неизвестные детали битвы

День 23 февраля 2018 года в Пхенчхане назвали Днем защитниц Отечества Алина Загитова завоевала единственное личное золото для российской команды на зимних Играх, обыграв двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. РИА Новости Спорт рассказывает, как ставшая культовой фигуристкой Медведева уступила на главном старте карьеры более молодой соотечественнице и одногруппнице.

Источник: Спорт РИА Новости

«О Загитовой не будем»

Вряд ли перед олимпийским сезоном-2017/18 в мире фигурного катания был хоть один человек, который бы сомневался в том, что Медведева — будущая чемпионка Игр. До нее в женском одиночном катании давно никто так не доминировал. Последнее поражение Жени на тот момент датировалось ноябрем 2015-го. Это было серебро этапа Гран-при в Москве, где выиграла Елена Радионова. В тот момент эпоха Медведевой только зарождалась.

А как зародилась — так ученица Этери Тутберидзе принялась «выносить» всех соперниц без вопросов. Что в России, что за ее пределами. Разве что на чемпионате мира 2016 года в Бостоне лучшую фигуристку нашей страны попытались «придержать» в пользу американок — после короткой программы Евгения шла третьей. Но очередным мировым рекордом — их Медведева в то время буквально штамповала — в произвольной программе сняла все вопросы.

И уж тем более не было причин ставить под сомнение олимпийские перспективы Медведевой после чемпионата мира 2017 года в Хельсинки. Там она выиграла второй подряд титул — уже без какой-либо конкуренции, естественной или искусственной.

К тому моменту в группе Тутберидзе появилась талантливая фигуристка, которая параллельно с Медведевой забирала все золото предолимпийского сезона — но на юниорском уровне. Ничего сверхъестественного, что позволяло бы предположить, что менее через год она станет фаворитом Олимпиады наряду с двукратной чемпионкой мира, она не демонстрировала. Технически была уже по юниорам сильна — но презентационная часть оценки на тот момент у нее была почти детская.

Однако Медведева, похоже, уже тогда видела в ней потенциальную опасность. «О Загитовой не будем», — именно так, по интонации неожиданно резко, двукратная чемпионка мира ответила на попытку узнать о спарринге внутри группы. Чем огорошила и заставила задуматься — что, собственно, было не так в вопросе про хоть и сильную, но юниорку? В соревнованиях с ней лучшая фигуристка планеты не встречалась, сопоставлять их заочно в тот момент тоже в голову особо не приходило.

Видимо, изнутри Медведева воспринимала ситуацию по-другому. На тренировках чувствовала дыхание Алины себе в спину — и понимала, что вскоре будет ощущать его и на турнирном льду. А когда в мае 2017-го стало официально известно о том, что в олимпийском сезоне Загитова будет выступать во взрослых турнирах, ощущение, что расклады на Игры могут оказаться вовсе не столь очевидными, появилось у многих.

Медведева запрещала журналистам задавать вопросы

Когда же начался олимпийский сезон, ощущение превратилось в четкое понимание: в числе главных претенденток на золото Игр не одна российская фигуристка, а две. Для начала — во время контрольных прокатов. Там Медведева запрещала журналистам задавать ей вопросы про Олимпиаду. А затем — на одном из сентябрьских второстепенных турниров, которые обычно используются лидерами для обкатки новых программ.

Причем показателен был не только тот факт, что Загитова выиграла «Трофей Ломбардии» в пригороде Милана, опередив в том числе бронзовую медалистку Игр в Сочи итальянку Каролину Костнер и чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву. Важнее были баллы, которыми Алину оценили судьи. 147,17 в произвольной программе — для вчерашней юниорки на тот момент просто космос! Да и компонентами Загитову не обидели.

Медведева начинала сезон на неделю позже — в Братиславе, на Мемориале Ондрея Непелы. Напряжение висело в воздухе оголенным нервом. Евгении было крайне важно не просто выиграть, но сделать это максимально убедительно — и вдобавок укрепить в себе уверенность в исполнении всех прыжковых элементов во второй части программы. Да, сейчас уже не все помнят, но Женя попыталась тогда повторить фокус Загитовой, которая использовала правила в виде бонуса за позднее исполнение прыжков по полной. Разве что крайне неудобный для себя двойной аксель Медведева делала в начале.

С первой задачей она справилась на ура — почти 30 баллов отрыва от японки Рики Хонго и больше 30 от Радионовой. А вот со второй возникли проблемы. Помарки на прыжках у Медведевой были и на контрольных прокатах, и на «Непеле». Проблему фигуристка и ее тренеры решили кардинально: уже через две недели на турнире Japan Open она вышла на лед с переделанной из показательного номера произвольной программой «Анна Каренина», поставленной Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе. И, что самое главное, со старой, привычной для нее расстановкой прыжков. Предыдущая, более сложная программа авторства Ильи Авербуха была отправлена в запас. «Не убираю ее в дальний ящик», — заявила тогда Медведева, но в итоге больше ее никогда не исполняла.

Была ли стратегической ошибкой замена произвольной программы по ходу сезона? Вопрос дискуссионный и, вероятно, однозначного ответа не имеющий. С одной стороны, в то время как Загитова оттачивала оставленную на второй год программу «Дон Кихот» — и так привычную, как домашние тапочки, Медведева сначала с новой композицией попыталась выйти на новый для себя технический уровень, а затем, поняв, что может не справиться, сделала шаг назад. Но с другой — у Жени, возможно, не было выбора. Ведь уже тогда она начала испытывать боль в ноге, с которой еще выступила по инерции на этапах Гран-при. А затем, когда был диагностирован стрессовый перелом, взяла вынужденную паузу. И за два месяца до Олимпиады стало понятно, что не то что золото, а само ее выступление в Пхенчхане под вопросом. И не только ее…

«Пусть в глаза ей скажут, что не пустят на Олимпиаду»

Как раз к началу декабря 2018 года закончили работу комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи и оценкой утверждений бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы имевшем место вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему. Полное отстранение спортсменов из России от Игр в Пхенчхане было вполне реальным — по крайней мере, на нем настаивали наиболее рьяно настроенные наши недоброжелатели.

Решение об участии или пропуске Олимпиады должен был принять исполком МОК — и руководству Олимпийского комитета России пришла мысль включить в делегацию Медведеву.

«Она чистая, замечательная мировая спортсменка, пусть ей в глаза скажут, что ее не пустят на Олимпиаду или пустят под белым флагом, — так отреагировала на новость о поездке двукратной чемпионки мира в Лозанну Татьяна Тарасова. — Но мы все равно там будем побеждать и петь наш гимн».

Как оказалось, расчет был верный. Россиян, хоть и с ограничениями, без флага и гимна, и не всех, до Игр в Пхенчхане допустили. В этом, безусловно, была заслуга и Медведевой, выступившей перед членами исполкома МОК с искренней речью. Но вот шансы ее на олимпийскую победу за время лечения травмы и пропуска соревнований — а именно Финала Гран-при и чемпионата России — уменьшались с каждым новым стартом Загитовой, которая планомерно повышала личные рекорды.

А за месяц до Игр Алина победила Женю в их первом очном противостоянии, которое состоялось на чемпионате Европы в Москве. Расклад стал ясен. По второй оценке двукратная чемпионка мира свою более юную конкурентку все еще опережала. Но вот техникой Загитова отставание в компонентах уверенно перекрывала — даже с чистым прокатом соперницы. И Евгении, чтобы взять столь желанное олимпийское золото, с этим предстояло за оставшиеся недели что-то сделать.

Женя и Алина в последний раз взялись за руки

Но сначала им предстояло исполнить по одной программе в командном турнире Игр, куда сборную, несмотря на нейтральный статус, допустили. Официально о том, что нагрузку между Медведевой и Загитовой распределят, понятное дело, не объявляли, чтобы не раскрывать карты, но догадаться об этом было несложно. Сборная России боролась за золото, и обе фигуристки выглядели максимально надежным вариантом для завоевания максимальных баллов. И кроме того, они были достойны этих медалей.

Правда, в итоге победить в командном турнире не удалось — не будем лишний раз вспоминать, «благодаря» кому. Но обе наши одиночницы с задачей справились на отлично. Сначала Медведева подняла планку мирового рекорда в короткой программе, а затем Загитова без ошибок исполнила произвольную. Во время которой Женя болела за напарницу. «Сегодня и завтра она мой партнер по команде, я всеми силами ее поддерживаю», — отметила Медведева, хотя наверняка уже думала о предстоящем через неделю сражении за личное золото.

Как прошел для фигуристок этот период? На всех официальных тренировках той Олимпиады со стороны казалось, что тренерский штаб попытался по максимуму помочь Медведевой и Загитовой освободиться от стресса. Тутберидзе часто шутила, ее поддерживал Глейхенгауз, и даже обычно крайне серьезный Сергей Дудаков то и дело сдержанно улыбался. В голову запал эпизод, произошедший за день до короткой программы индивидуального турнира Игр. Перед самым ее завершением Тутберидзе подозвала обеих фигуристок к себе, и после краткого разговора Женя и Алина, смеясь, взялись за руки и продемонстрировали перед немногочисленными присутствовавшими параллельный реверанс. Который до слез контрастировал с заголовками типа «битва не на жизнь, а на смерть», которыми в то время пестрили СМИ.

Однако на этом поклоне шутки и закончились. Что было потом, вы знаете. Четыре чистых проката, как любят говорить наши великие тренеры, на разрыв аорты. Загитова в короткой программе обходит Медведеву на 1,31 балла. В произвольной у обеих фигуристок — невероятно! — абсолютно одинаковый до сотых результат. «Они обе у меня золотые», — говорила Тутберидзе, и нереально хотелось, чтобы с наградой высшего достоинства с той Олимпиады уехали и та, и другая фигуристка.

Но олимпийская чемпионка могла быть в тот вечер только одна: после скандала на Играх в Солт-Лейк-Сити Международный союз конькобежцев максимально обезопасил себя от повторения подобных ситуаций, поэтому два золота бы не вручили даже при полном равенстве баллов. Здесь же Алина одержала заслуженную победу, пусть и с небольшим математически отрывом. Который, что удивительно, уже встречался в олимпийской истории: Евгений Плющенко проиграл на Играх-2010 американцу Эвану Лайсачеку все те же 1,31 балла.

Это правда, что поражение Медведевой шокировало очень многих. В историю вошли и слезы Татьяны Тарасовой в прямом эфире, и комментарии Максима Транькова о том, что все спортсмены болели за Медведеву, — за которые он подвергся потом хейту со стороны фанатов Загитовой. Безусловно, потрясло оно и саму Евгению — рана, судя по тем интервью, где затрагивается эта тема, не зажила до сих пор. Да и не произойдет этого, скорее всего, никогда — что вполне объяснимо.

Но вспоминается, что в Пхенчхане на публике Женя вела себя максимально достойно. Да, в частном разговоре с Тутберидзе, по словам тренера, она в сердцах и бросила фразу «неужели вы не могли ее удержать еще год в юниорах», но в интервью не стала обвинять никого в своем поражении. Хотя 1,31 балла — это стоимость одного перенесенного во вторую половину программы тройного прыжка, которую бы Медведева компенсировала, исполняй ту самую, отставленную в начале сезона более сложную программу. Но и на эту тему она предпочла по горячим следам не разговаривать.

Фанатские виртуальные драки «загиботов» и «медвеботов», которые периодически вспыхивают даже сейчас, семь лет спустя после той драмы — история для другого материала. Спортивное же противостояние завершилось уже через полтора года после Пхенчхана. Загитова сразу после церемонии награждения золотом Игр-2018 пообещала вернуться на следующую Олимпиаду — но успела выиграть только чемпионат мира следующего сезона, в декабре 2019-го фактически завершив карьеру. Медведева перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но вернуться на уровень предыдущего олимпийского цикла уже не смогла — и закончила со спортом на несколько недель позже Загитовой. Смысла продолжать биться обеим уже не было: наступала эпоха фигуристок, владеющих четверными прыжками. Но в историю Олимпиад Алина и Женя вписали одну из самых красивых ее страниц.