Тарасова о Загитовой в роли ведущей: «Нужно очень многому учиться. Это другая профессия, в дальнейшем все будет зависеть только от нее самой»

«Слова Загитовой про “Ледниковый период”? Не знаю, почему она так сказала. Считаю, рабочий процесс был полезным и развивающим.
На протяжении нескольких лет Алина была победительницей. Она начала новую деятельность, в которой нужно очень многому учиться. Это другая профессия, в дальнейшем все будет зависеть только от нее самой.
Не могу сказать, вернется ли Алина в «Ледниковый период», разных шоу много. Куда приведет судьба, где понравится, там она и будет работать", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.