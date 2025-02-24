Фигуристы группы Самохина в межсезонье будут работать с тренером Зуевой

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фигуристы группы Дениса Самохина, где тренируются бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Девид Нарижный, в межсезонье отправятся в США в команду тренера Марины Зуевой. Об этом ТАСС сообщил Самохин.
«Постановки программ начнем с апреля, а потом будем доводить их в США, — сказал Самохин. — К предстоящему сезону вся наша группа, в том числе Ирина Хавронина и Девид Нарижный, будет готовиться в сотрудничестве с Мариной Зуевой. Марина — специалист очень высокого класса, со своим тонким видением, что уже не раз демонстрировали люди, которым она помогала. Этот опыт, уверен, будет полезен ребятам».
Нарижный в настоящее время проходит восстановление после операции на левой ноге. «Сейчас Девид ложится на реабилитацию после операции, а к концу марта он вернется к тренировкам. К контрольным прокатам готовимся подойти в полной готовности», — подчеркнул Самохин.