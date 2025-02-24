Фигуристы группы Самохина в межсезонье будут работать с тренером Зуевой

«Постановки программ начнем с апреля, а потом будем доводить их в США, — сказал Самохин. — К предстоящему сезону вся наша группа, в том числе Ирина Хавронина и Девид Нарижный, будет готовиться в сотрудничестве с Мариной Зуевой. Марина — специалист очень высокого класса, со своим тонким видением, что уже не раз демонстрировали люди, которым она помогала. Этот опыт, уверен, будет полезен ребятам».