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ТАСС: фигуристы Коломенская и Фролов еще не приняли решение о распаде дуэта

Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летняя Коломенская решила завершить карьеру.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анна Коломенская и Артем Фролов раздумывают над вариантами продолжения карьеры, однако решение о распаде дуэта не принимали. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что 18-летняя Коломенская приняла решение завершить карьеру.

«Фигуристы думают о том, что делать дальше, решение о продолжении карьеры под вопросом. Решение о распаде не принималось», — сказал собеседник агентства.

Коломенская и 22-летний Фролов тренируются в группе Дениса Самохина. В минувшем сезоне дуэт занял 8-е место в финале Гран-при России и 13-е место на чемпионате России. В сезоне-2023/24 Коломенская и Фролов были вторыми на первенстве страны среди юниоров.