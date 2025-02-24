ТАСС: фигуристы Коломенская и Фролов еще не приняли решение о распаде дуэта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анна Коломенская и Артем Фролов раздумывают над вариантами продолжения карьеры, однако решение о распаде дуэта не принимали. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что 18-летняя Коломенская приняла решение завершить карьеру.
«Фигуристы думают о том, что делать дальше, решение о продолжении карьеры под вопросом. Решение о распаде не принималось», — сказал собеседник агентства.
Коломенская и 22-летний Фролов тренируются в группе Дениса Самохина. В минувшем сезоне дуэт занял 8-е место в финале Гран-при России и 13-е место на чемпионате России. В сезоне-2023/24 Коломенская и Фролов были вторыми на первенстве страны среди юниоров.