ТАСС: фигуристы Коломенская и Фролов еще не приняли решение о распаде дуэта

Коломенская и 22-летний Фролов тренируются в группе Дениса Самохина. В минувшем сезоне дуэт занял 8-е место в финале Гран-при России и 13-е место на чемпионате России. В сезоне-2023/24 Коломенская и Фролов были вторыми на первенстве страны среди юниоров.