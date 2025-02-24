Чего боялась Загитова: чемпионка хранила тайну о карьере больше пяти лет

«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в “Ледниковом периоде” в роли ведущей. У меня не было толком времени для того, чтобы подготовиться, — цитирует Загитову “Советский спорт”. — И вот, представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади — они там откусят все что надо. Естественно, я разговаривала с позиции ребенка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей».