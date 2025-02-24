Чего боялась Загитова: чемпионка хранила тайну о карьере больше пяти лет

Кому не хватает честности?
Долгое время Загитова отшучивалась, говорила, что никуда из спорта не уходила и вообще «поживем — увидим», хотя трудно было не признать очевидное. На встрече со студентами Благовещенского государственного педагогического университета чемпионка оценила свой опыт работы ведущей в «Ледниковом периоде», попутно зацепив сокровенное:
«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в “Ледниковом периоде” в роли ведущей. У меня не было толком времени для того, чтобы подготовиться, — цитирует Загитову “Советский спорт”. — И вот, представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади — они там откусят все что надо. Естественно, я разговаривала с позиции ребенка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей».
И нет, никакой сенсации не случилось. О том, что фигуристки в последний десяток лет неохотно говорят о завершении карьеры прямо, известно давно. Причем, кстати, речь не только про звезд первой величины, но и про спортсменок чуть более скромного послужного списка. Да и не только «спортсменок» — к примеру, призер чемпионата мира Михаил Коляда недавно отпраздновал 30-летие, но об окончании карьеры в его случае речи пока не идет. Он «на паузе», хотя всем очевидно, что вероятность его выхода на соревновательный лед крайне мала. Что, кстати говоря, жаль, учитывая, что он в отличной прыжковой форме.
Крайне редки случаи, когда фигуристы конкретно заявляют о своих планах. К примеру, одни из наших участников Олимпиады-2022 парники Евгения Тарасова/Владимир Морозов немного поразмышляли и все-таки объявили, что соревноваться больше не планируют — с мотивировкой, что обманывать болельщиков они не хотят. Удивительный пример честности с аудиторией, чего многим, к сожалению, не хватает.
Еще один пример, но чуть более дальний — Максим Ковтун. Триумфально вернувшись после непопадания на Олимпиаду-2018, он сенсационным образом выиграл чемпионат России в декабре 2022 года и завоевал право участвовать во всех главных стартах сезона — от чемпионатов мира и Европы до Универсиады.
Но по итогу, не дожидаясь конца соревновательного года, написал официальное заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении карьеры и снятии себя с зарплаты сборника. Заявление, разумеется, приняли.
Кто ввел моду на паузы?
Но это, что называется, капля в море. Так, задолго до Загитовой моду на «паузы» ввела другая олимпийская чемпионка — Аделина Сотникова. Практически сразу после триумфа в Сочи-2014 она начала отходить от большого спорта по причине проблем со здоровьем, но об окончании спортивного пути объявила лишь в 2020 году. Долго тянул с заявлениями и Евгений Плющенко. Да и нынешние звезды едва ли не во всех дисциплинах (за исключением, пожалуй, парного катания) тоже не спешат уходить. То есть фактически-то они именно что ушли, но формально — «никуда не уходили».
Более того на публичные ремарки о том, что карьера очередного фигуриста «на паузе» подошла к концу, довольно часто обижаются — как представители спортсмена, так и его фанбаза. Почему? Сказать трудно. Болельщики, возможно, лелеют робкую надежду еще хоть раз увидеть кумира на соревнованиях (хоть и понимают, что это практически нереально), а вот сам кумир, вероятно, не хочет полностью закрывать для себя дверь в мир, в котором провел едва ли не всю свою сознательную жизнь.
Вполне допустимо, что кто-то из тех, кто «на паузе», действительно оставляет для себя возможность вернуться в спорт. Бывали и такие случаи. Например, американка Алиса Лью, еще лет пять-шесть назад бывшая главной соперницей Камилы Валиевой по юниорам, после Олимпиады-2022 публично поставила точку. Но в разгар текущего олимпийского цикла неожиданно вернулась, причем триумфально. В некотором роде возвращение обозначила и Александра Трусова — правда, в ее случае пока что все ограничились только лишь участием в контрольных прокатах сборной России.
Сто тысяч рублей не лишние
Но в подавляющем большинстве своем «пауза» означает «завершение карьеры». Так почему бы не заявить об этом прямо? Есть несколько факторов. Первый — уже упомянутое выше нежелание рвать с прошлым. Для многих спортсменов спорт — зависимость от ярких эмоций и упорядоченной жизни, к которой привыкаешь с раннего детства.
Второй — практичный. Полный уход из спорта чреват «списанием» в глазах руководства. Это значит, что если вдруг ты решишь вернуться, тебе придется встать в «очередь» за теми, кто планомерно укреплял свои акции в глазах мира сего, пока ты разбирался со своим прошлым и настоящим. «Пауза» дает иллюзию возможности возвращения — а значит и гипотетические планы на тебя, как на спортсмена национальной команды. Вполне возможно, что подобное переживала и Трусова до того, как решила заняться семьей.
Но самый ключевой фактор, когда мы говорим о «паузах» выдающихся спортсменов первой величины — это деньги. Первые сезоны после фактического окончания карьеры фигуристы-члены сборной России продолжают получать зарплату от Центра спортивной подготовки. Да, размер выплат не поражает воображение — и тем не менее 100−150 тысяч рублей в месяц точно не станут лишними.
Далее идут и другие финансовые привилегии. К примеру, в былые годы сборники подписывали соглашение с ФФККР, по которому им причитался процент с доходов от титульных спонсоров федерации. Высока вероятность, что и сейчас эта практика сохранилась. Опять-таки выплаты не колоссальные, но добавьте к этому зарплату члена сборной — и получите доход, на порядок превышающий средний по Москве. И для этого фигуристам уже не нужно ни выступать на соревнованиях, ни тренироваться по шесть дней в неделю.
Впрочем, праздник длится недолго — как правило, уже после первого сезона «паузы» фигурист из сборной выпадает. Сперва из основного состава в резерв — там уже нет регулярной доходности. А еще через сезон-другой сборная и вовсе закрывает двери.
Но денежный поток тем не менее не иссякает. Как? За счет рекламных соглашений. Неоднократно доводилось слышать, что брендам (особенно профильным — к примеру, спортивной одежды) интереснее сотрудничать с действующими спортсменами, чем с завершившими. Особенно это касается тех фигуристов и фигуристок, кто соревновался совсем недавно. Причем представители брендов осознают, что спортсмен «на паузе» уже фактически не является действующим — и тем не менее «продать» его аудитории легче, чем того, кто закончил карьеру официально. Потому как заявление об окончании — это своего рода формальный переход из мира спорта в какой-то другой, околоспортивный. А в нем еще предстоит себя отыскать — равно как и свою аудиторию.
Вероятно, именно поэтому и Загитова, и другие ведущие фигуристки так тянут с объявлением очевидного. Боязнь отпускать прошлое, которое когда-то приносило множество ярких эмоций, упорядочивало жизнь, а сейчас еще и является серьезным источником дохода, толкает их на заигрывание с чувствами аудитории, но вместе с тем еще и лишает момента торжественных проводов. Поэтому Алина Загитова — великая фигуристка, одна из лучших в современной истории — уходит из спорта тихо, камерно и буднично.